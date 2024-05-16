Sandık Kokusu’nda saç baş yoldurtacak başrol değişikliği! O oyuncunun fişi çekildi! Yerine gelecek isim...

İZLEYİCİLERDEN GELEN TEPKİLER Metin Akdülger'in ayrılığı dizinin sadık izleyicilerini derinden etkiledi. Sosyal medya platformlarında üzüntülerini dile getiren hayranlar, Atilla karakterinin yokluğunda dizinin nasıl bir hal alacağını merakla bekliyor. Dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün bu beklenmedik ayrılığı hikayeye nasıl yansıtacağı ve yeni başrol oyuncusunun kim olacağı konusunda heyecan dorukta.

YAPIM EKİBİNDEN AÇIKLAMA Dizinin yapım ekibinden yapılan açıklamada, Metin Akdülger'in kişisel sebeplerle diziden ayrılma kararı aldığı belirtildi. Akdülger'in bu kararı sonrası dizide nasıl bir değişiklik olacağı ve Atilla karakterinin hikayeden nasıl çıkarılacağı merakla bekleniyor. Yapımcılar, dizinin senaryosunda bu beklenmedik ayrılığın etkisini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

GELECEK BÖLÜMLERDE NELER OLACAK? Sandık Kokusu dizisinin ilerleyen bölümlerinde Atilla karakterinin nasıl bir sonla diziden ayrılacağı büyük bir merak konusu. Dizinin hayranları, yeni başrol oyuncusunun kim olacağını ve dizinin akışına nasıl bir katkı sağlayacağını sabırsızlıkla bekliyor. Sandık Kokusu, sürprizlerle dolu bölümleriyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam edecek gibi görünüyor. Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlendi! Instagram'daki o değişiklik ifşa etti: "Ne acelesi vardı?"