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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlendi! Instagram'daki o değişiklik ifşa etti: "Ne acelesi vardı?"

Geçtiğimiz yıl Temmuz başında Alaçatı'da tanışıp flört etmeye başlayan ve aşkları dolu dizgin giden Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çiftinden sevindiren haber geldi. Fransa'nın Lille takımında forma giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sessiz sedasız evlendi. Ne zaman ve nerede evlendikleri merak konusu olurken, Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesabından yaptığı o hareket evliliği resmen gözler önüne serdi. İşte Melisa Aslı Pamuk'un o hareketi...

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 20:03 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 21:02
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlendi! Instagram’daki o değişiklik ifşa etti: Ne acelesi vardı? 1

14 Nisan 1991 doğumlu güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, son dönemlerde hem aşktan hem de kariyerden yüzü gülenler arasında yerini aldı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlendi! Instagram’daki o değişiklik ifşa etti: Ne acelesi vardı? 2

Geçtiğimiz Temmuz ayında Alaçatı'da tanışıp flört etmeye başlayan Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çiftinin aşkları doludizgin devam etti.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlendi! Instagram’daki o değişiklik ifşa etti: Ne acelesi vardı? 3

Yusuf Yazıcı'nın Fransa'nın Lille takımında forma giymesinden dolayı bir süredir hayatını burada sürdüren Melisa Aslı Pamuk'un 'İtalya'da yaşamak istiyorum' diyerek baskı yaptığı öğrenilmişti.

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