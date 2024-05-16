Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlendi! Instagram'daki o değişiklik ifşa etti: "Ne acelesi vardı?"

Geçtiğimiz yıl Temmuz başında Alaçatı'da tanışıp flört etmeye başlayan ve aşkları dolu dizgin giden Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çiftinden sevindiren haber geldi. Fransa'nın Lille takımında forma giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sessiz sedasız evlendi. Ne zaman ve nerede evlendikleri merak konusu olurken, Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesabından yaptığı o hareket evliliği resmen gözler önüne serdi. İşte Melisa Aslı Pamuk'un o hareketi...