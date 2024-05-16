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O oyuncunun fişi çekildi! Sandık Kokusu'nda saç baş yoldurtacak başrol değişikliği! Yerine gelecek isim...

Metin Akdülger'in canlandırdığı Atilla karakteri, dizinin başından beri izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyordu. Akdülger'in performansı ve karakterin hikayedeki önemi, dizinin hayranları arasında Atilla'yı vazgeçilmez kılmıştı. Ancak oyuncunun diziden ayrılma kararı, hayranlarını derinden etkileyecek gibi görünüyor.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 13:47 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 13:48
O oyuncunun fişi çekildi! Sandık Kokusu’nda saç baş yoldurtacak başrol değişikliği! Yerine gelecek isim...

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Show TV ekranlarında yayımlanan ve ilgiyle takip edilen Sandık Kokusu dizisi, izleyicilerini şok edecek bir gelişmeyle karşı karşıya. Dizinin sevilen karakterlerinden Atilla'ya hayat veren Metin Akdülger, beklenmedik bir kararla diziden ayrılma kararı aldı.

Metin Akdülger'in canlandırdığı Atilla karakteri, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyordu. Ancak oyuncunun diziden ayrılma kararı, hayranlarını üzecek gibi görünüyor. Dizinin hayranları, Atilla karakterinin diziden ayrılmasının hikayeye nasıl yansıyacağını merakla bekliyor.

YENİ BAŞROL GELECEK İDDİASI

Dizinin Atilla'sı Metin Akdülger, Sandık Kokusu'na veda edecek. Dizinin 23. bölümünde Karsu (Özge Özpirinçci), çocuklarının velayetini kaybetmesine neden olan Atilla'dan gitmesini istiyor.

Fragmanda da gündeme gelen bu isteğin bir veda olduğu öğrenildi. Sandık Kokusu'na yeni bir başrol erkek oyuncu geleceği de kulislerde konuşulmaya başlandı.

İZLEYİCİLERDEN GELEN TEPKİLER

Metin Akdülger'in ayrılığı dizinin sadık izleyicilerini derinden etkiledi. Sosyal medya platformlarında üzüntülerini dile getiren hayranlar, Atilla karakterinin yokluğunda dizinin nasıl bir hal alacağını merakla bekliyor. Dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün bu beklenmedik ayrılığı hikayeye nasıl yansıtacağı ve yeni başrol oyuncusunun kim olacağı konusunda heyecan dorukta.

YAPIM EKİBİNDEN AÇIKLAMA

Dizinin yapım ekibinden yapılan açıklamada, Metin Akdülger'in kişisel sebeplerle diziden ayrılma kararı aldığı belirtildi. Akdülger'in bu kararı sonrası dizide nasıl bir değişiklik olacağı ve Atilla karakterinin hikayeden nasıl çıkarılacağı merakla bekleniyor. Yapımcılar, dizinin senaryosunda bu beklenmedik ayrılığın etkisini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

GELECEK BÖLÜMLERDE NELER OLACAK?

Sandık Kokusu dizisinin ilerleyen bölümlerinde Atilla karakterinin nasıl bir sonla diziden ayrılacağı büyük bir merak konusu. Dizinin hayranları, yeni başrol oyuncusunun kim olacağını ve dizinin akışına nasıl bir katkı sağlayacağını sabırsızlıkla bekliyor. Sandık Kokusu, sürprizlerle dolu bölümleriyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam edecek gibi görünüyor.

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