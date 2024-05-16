2 ayda 18 kilo verdiren Bülent Serttaş diyeti! 59'luk sanatçının cayır cayır kilo verme sırrı! "72 paket margarin..."

Ünlü şarkıcının bu başarısı ve yeni imajı, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Serttaş'ın zayıflama süreci ve açıklamaları, sağlıklı yaşam ve kilo verme konusunda ilham kaynağı oldu.

1 dilim tam buğday ekmeği 2 dilim az yağlı beyaz peynir veya lor peyniri 1 adet domates 1 adet salatalık Yeşil çay veya şekersiz bitki çayı

1 avuç kadar ceviz, badem veya fındık gibi sağlıklı yağlı kuruyemişler

Izgara tavuk göğsü veya ızgara balık Bol yeşillikli salata (marul, roka, salatalık, domates vb.) Zeytinyağlı limonlu sos ile hazırlanmış salata 1 kase yoğurt (az yağlı veya light)

Akşam yemeği: 🥣🥦🐟

Sebzeli ya da zeytinyağlı bir çorba

Sebzeli fırında tavuk veya balık

Az yağlı yoğurt veya cacık

Bol yeşillikli salata

Ara öğün: 🥛

1 bardak süt veya yoğurt (az yağlı veya light)

🚨 Sağlık Uyarısı: Bu diyet listesi, Bülent Serttaş'ın uyguladığı diyetten esinlenerek hazırlanmıştır. Ancak, her bireyin vücut yapısı ve sağlık durumu farklı olduğundan, bu diyeti uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Ayrıca, sağlıklı kilo verme süreci için dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları önemlidir. Extrem diyetler veya hızlı kilo kaybı, sağlık sorunlarına yol açabilir.