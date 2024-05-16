2 ayda 18 kilo verdiren Bülent Serttaş diyeti! 59'luk sanatçının cayır cayır kilo verme sırrı! "72 paket margarin..."

Ünlü şarkıcının bu başarısı ve yeni imajı, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Serttaş'ın zayıflama süreci ve açıklamaları, sağlıklı yaşam ve kilo verme konusunda ilham kaynağı oldu.
2 AYDA 18 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ
Kahvaltı: 🍞🧀🍅🥒🍵
1 dilim tam buğday ekmeği
2 dilim az yağlı beyaz peynir veya lor peyniri
1 adet domates
1 adet salatalık
Yeşil çay veya şekersiz bitki çayı
Ara öğün: 🍎🍐
1 adet meyve (örneğin: elma, armut, portakal)
Öğle yemeği: 🍗🥗🍽️
Izgara tavuk göğsü veya ızgara balık
Bol yeşillikli salata (marul, roka, salatalık, domates vb.)
Zeytinyağlı limonlu sos ile hazırlanmış salata
1 kase yoğurt (az yağlı veya light)
Ara öğün: 🥜
1 avuç kadar ceviz, badem veya fındık gibi sağlıklı yağlı kuruyemişler
Akşam yemeği: 🥣🥦🐟
Sebzeli ya da zeytinyağlı bir çorba
Sebzeli fırında tavuk veya balık
Az yağlı yoğurt veya cacık
Bol yeşillikli salata
Ara öğün: 🥛
1 bardak süt veya yoğurt (az yağlı veya light)
🚨 Sağlık Uyarısı: Bu diyet listesi, Bülent Serttaş'ın uyguladığı diyetten esinlenerek hazırlanmıştır. Ancak, her bireyin vücut yapısı ve sağlık durumu farklı olduğundan, bu diyeti uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Ayrıca, sağlıklı kilo verme süreci için dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları önemlidir. Extrem diyetler veya hızlı kilo kaybı, sağlık sorunlarına yol açabilir.