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2 ayda 18 kilo verdiren Bülent Serttaş diyeti! 59'luk sanatçının cayır cayır kilo verme sırrı! "72 paket margarin..."

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş geçtiğimiz şubat ayında katıldığı bir programda nasıl kilo verdiğini açıkladı. Serttaş, zayıflama sürecinde uyguladığı yöntemleri paylaşarak izleyenleri şaşırttı. Serttaş'ın fazla kilolarından kurtulup daha fit bir görünüme sahip olması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü sanatçı kilo verme sırrını ise tek tek açıkladı. İşte Serttaş'ın cayır cayır yağ yakma sırrı...

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 17:54 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 17:57
2 ayda 18 kilo verdiren Bülent Serttaş diyeti! 59’luk sanatçının cayır cayır kilo verme sırrı! 72 paket margarin...

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Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, son dönemde katıldığı bir programda yeni çıkardığı şarkısını tanıtırken, gözlerden kaçmayacak derecede bir kilo kaybı yaşadığını açıkladı. Serttaş, sık sık kilo sorunuyla mücadele ettiğini ve bu kez 2 ayda tam 18 kilo verdiğini belirtti. İşte Bülent Serttaş'ın zayıflama sırrı...

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, son dönemde katıldığı bir programda yeni çıkardığı şarkısını tanıtırken, gözlerden kaçmayacak derecede bir kilo kaybı yaşadığını açıkladı. Serttaş, sık sık kilo sorunuyla mücadele ettiğini ve bu kez 2 ayda tam 18 kilo verdiğini belirtti.

Serttaş'ın kilo verme sırrını açıklarken "Sadece diyetle bol yürüyüşle 18 kilo verdim 2 ayda. 72 paket margarine denk geliyormuş 18 kilo. Un, şeker ve tuzdan kaçındım" dedi.

Ünlü şarkıcının bu başarısı ve yeni imajı, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Serttaş'ın zayıflama süreci ve açıklamaları, sağlıklı yaşam ve kilo verme konusunda ilham kaynağı oldu.

2 AYDA 18 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ

Kahvaltı: 🍞🧀🍅🥒🍵

1 dilim tam buğday ekmeği
2 dilim az yağlı beyaz peynir veya lor peyniri
1 adet domates
1 adet salatalık
Yeşil çay veya şekersiz bitki çayı

Ara öğün: 🍎🍐

1 adet meyve (örneğin: elma, armut, portakal)

Öğle yemeği: 🍗🥗🍽️

Izgara tavuk göğsü veya ızgara balık
Bol yeşillikli salata (marul, roka, salatalık, domates vb.)
Zeytinyağlı limonlu sos ile hazırlanmış salata
1 kase yoğurt (az yağlı veya light)

Ara öğün: 🥜

1 avuç kadar ceviz, badem veya fındık gibi sağlıklı yağlı kuruyemişler

Akşam yemeği: 🥣🥦🐟

Sebzeli ya da zeytinyağlı bir çorba
Sebzeli fırında tavuk veya balık
Az yağlı yoğurt veya cacık
Bol yeşillikli salata

Ara öğün: 🥛

1 bardak süt veya yoğurt (az yağlı veya light)

🚨 Sağlık Uyarısı: Bu diyet listesi, Bülent Serttaş'ın uyguladığı diyetten esinlenerek hazırlanmıştır. Ancak, her bireyin vücut yapısı ve sağlık durumu farklı olduğundan, bu diyeti uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Ayrıca, sağlıklı kilo verme süreci için dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları önemlidir. Extrem diyetler veya hızlı kilo kaybı, sağlık sorunlarına yol açabilir.

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