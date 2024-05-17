Final sahnesi ifşa oldu! Kızıl Goncalar’da buz kestirecek gibi veda; 2 oyuncu ayrıldı derken...

Görüntülerde, dergahta büyük bir ayaklanma yaşandığı görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, "Dergahta isyan çıkmış sanırım", "Taş atıyorlar sanki Cüneyd'e", "Dergahtakiler Cüneyd'e mi saldırıyor?" gibi yorumlarla sahneler hakkında tahmin yürüttüler.

Sezon Finali Tarihi Belli Oldu! Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar sezon finali için gün sayıyor. Ekran macerasına yeni giriş yapan Kızıl Goncalar, 20 Mayıs Pazartesi günü yayımlanacak 19. bölümüyle ilk sezonunu tamamlayacak.

Neler Olacak? İzleyiciler, bu heyecan dolu dizinin sezon finalinde neler olacağını merakla bekliyor. Sadi Hüdayi ve Cüneyd arasındaki çatışmanın nasıl sonuçlanacağı, Vahit'in olaylara nasıl bir etkisi olacağı ve Zeynep'in akıbeti gibi sorular, sezon finalinin en merak edilen konuları arasında. Dizinin hayranları, sızan görüntülerin ardından sezon finalinde daha da büyük sürprizler olmasını bekliyor.

2 OYUNCU DİZİDEN AYRILDI Ancak dizinin hayranlarını üzecek bir haber de var. Melisa Doğu'nun canlandırdığı "Ayza" karakteriyle ve Ayza'nın oğlu "Affan" rolünde gördüğümüz Batuhan Yüzgüleç, senaryodaki hikayelerin sona ermesiyle birlikte ekibe veda edecek. YERİNE YENİ OYUNCULAR GELECEK Mİ? Yeni sezonda hangi karakterlerin diziye dahil olacağı da merak ediliyor. Yeni sezon oyuncu kadrosu paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır...