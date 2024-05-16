Sandık Kokusu’nun Irmak’ı Meriç Aral’ın düğünü üçüncü kez ertelendi! Serkan Keskin nedenini böyle açıkladı!

Meriç Aral , uzun bir süre önce Leyla ile Mecnun dizisinde hayat verdiği 'İsmail abi' karakteriyle hafızalara kazınan Serkan Keskin ile aşk yaşamaya başlamıştı.

2018 yılından beri birlikte olan çift, evlilik kararı almış ancak ikilinin düğünleri iki kez ertelenmişti.