Sandık Kokusu’nun Irmak’ı Meriç Aral’ın düğünü üçüncü kez ertelendi! Serkan Keskin nedenini böyle açıkladı!

Meriç Aral, uzun bir süre önce Leyla ile Mecnun dizisinde hayat verdiği 'İsmail abi' karakteriyle hafızalara kazınan Serkan Keskin ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Meriç Aral, uzun bir süre önce Leyla ile Mecnun dizisinde hayat verdiği 'İsmail abi' karakteriyle hafızalara kazınan Serkan Keskin ile aşk yaşamaya başlamıştı.
2018 yılından beri birlikte olan çift, evlilik kararı almış ancak ikilinin düğünleri iki kez ertelenmişti.
Evlilik sorularına 2024 yazını işaret eden ünlü çiftin düğün tarihi yine ertelendi.
DÜĞÜN YİNE ERTELENDİ
Bir davette soruları yanıtlayan Serkan Keskin, "çok çalışıyoruz" diyerek bu sefer de yaz sonunda düğün olacağını söyledi.
Keskin, "Yaz sonu düğün olacak inşallah. Çok çalışıyoruz ertelemek zorunda kalıyoruz o yüzden. Beraberiz biz sorun yok" dedi.