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Sandık Kokusu’nun Irmak’ı Meriç Aral'ın düğünü üçüncü kez ertelendi! Serkan Keskin nedenini böyle açıkladı!

Şimdilerde Sandık Kokusu dizisinde Irmak karakterini canlandıran Meriç Aral, uzun bir süre önce meslektaşı Serkan Keskin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik kararı alan ancak düğünü iki kez erteleyen ünlü çiftin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Oyuncu çiftin düğünleri bir kez daha erteledi. Nedenini ise Serkan Keskin açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 13:28 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 13:28
Sandık Kokusu’nun Irmak’ı Meriç Aral’ın düğünü üçüncü kez ertelendi! Serkan Keskin nedenini böyle açıkladı!

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Meriç Aral, uzun bir süre önce Leyla ile Mecnun dizisinde hayat verdiği 'İsmail abi' karakteriyle hafızalara kazınan Serkan Keskin ile aşk yaşamaya başlamıştı.

2018 yılından beri birlikte olan çift, evlilik kararı almış ancak ikilinin düğünleri iki kez ertelenmişti.

Evlilik sorularına 2024 yazını işaret eden ünlü çiftin düğün tarihi yine ertelendi.

DÜĞÜN YİNE ERTELENDİ
Bir davette soruları yanıtlayan Serkan Keskin, "çok çalışıyoruz" diyerek bu sefer de yaz sonunda düğün olacağını söyledi.

Keskin, "Yaz sonu düğün olacak inşallah. Çok çalışıyoruz ertelemek zorunda kalıyoruz o yüzden. Beraberiz biz sorun yok" dedi.

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