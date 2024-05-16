11 kilo veren Demet Akalın’dan şaşırtan paylaşım! Tişörtünü kaldırıp poz verdi! “Demet Hanım ne yapıyorsunuz?” Gören bir daha baktı!

Okan Kurt ile evliliğinden Hira adında bir kızı olan Demet Akalın, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Son dönemlerde ise verdiği kilolarla konuşulan Akalın, son paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. 11 kilo veren ünlü şarkıcı, tişörtünü kaldırarak verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Akalın'ın paylaşımı görenler dönüp bir daha bakarken ünlü şarkıcı için "Demet Hanım ne yapıyorsunuz?", "Kim der 52 yaşında" yorumları yapıldı. İşte sosyal medyaya damga vuran o paylaşım...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yılarca adından söz ettirdi. Bir dönem açıklamalarıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı, son günlerde verdiği kilolarla sık sık gündem oldu.
Okan Kurt ile evliliğinden Hira adında bir kızı olan Demet Akalın, geçen günlerde sunuculuğunu üstlendiği programda bayramda çalışmadığını ve kilo verebilmek için operasyon geçirdiğini itiraf etti.
52 yaşındaki Demet Akalın, sunuculuğunu yaptığı programdaki açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Germe ameliyatı değil. Küçük bir operasyon. Bayağı küçük. Bayramda o yüzden çalışmadım.