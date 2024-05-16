11 kilo veren Demet Akalın’dan şaşırtan paylaşım! Tişörtünü kaldırıp poz verdi! “Demet Hanım ne yapıyorsunuz?” Gören bir daha baktı!

Okan Kurt ile evliliğinden Hira adında bir kızı olan Demet Akalın, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Son dönemlerde ise verdiği kilolarla konuşulan Akalın, son paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. 11 kilo veren ünlü şarkıcı, tişörtünü kaldırarak verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Akalın'ın paylaşımı görenler dönüp bir daha bakarken ünlü şarkıcı için "Demet Hanım ne yapıyorsunuz?", "Kim der 52 yaşında" yorumları yapıldı. İşte sosyal medyaya damga vuran o paylaşım...