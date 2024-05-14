Teşkilat dizinde tansiyon yükseltecek veda; Ömer yerine o isim gelecek! 2 yeni başrol...

Teşkilat dizisinin hayranlarını şaşırtan bir ayrılık haberi gündemi sallıyor! Uzun süredir ekranlarda büyük ilgiyle izlenen dizi, başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın sezon sonunda kadrodan ayrılacağını duyurdu.
Teşkilat dizisinin hayranlarını şaşırtan bir ayrılık haberi gündemi sallıyor! Uzun süredir ekranlarda büyük ilgiyle izlenen dizi, başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın sezon sonunda kadrodan ayrılacağını duyurdu.
Ömer karakteriyle izleyicilerin sevgisini kazanan deneyimli oyuncu, yeni projelere odaklanmak için Teşkilat'a veda ediyor.
Ancak, hayranların merakla beklediği bir soru var: Ömer'in yerini kim alacak? Yapılan açıklamaya göre, yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin yeni sezonunda başrolü devralacak.
Bu değişiklikle birlikte, Aybüke Pusat da Söz dizisindeki partneri olan Tolga Sarıtaş ile yeniden ekranda buluşacak.
Teşkilat dizisinin yeni sezonda nasıl bir ivme kazanacağı ve izleyicilere neler sunacağı merak ediliyor.
KADROYA YENİ İSİM KATILIYOR
TRT'nin sevilen dizisi "Teşkilat", yeni sezon için hazırlıklarına devam ederken, kadrosuna önemli bir ismi daha ekledi. Burak Arlıer'in yönettiği ve Teşkilat Yazı Grubu'nun kaleme aldığı diziye, Aşk Taktikleri filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Deniz Baydar katıldı.
Baydar, dizide bir ajanı canlandıracak.
TEŞKİLAT DİZİSİ NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?
Dizinin 111. bölümde sezon finali yapması planlanıyor.