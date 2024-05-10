İki efsane ismin projesi ortaya çıktı: Barış Arduç ve Hande Erçel’den partner bombası!

Barış Arduç'un, yaz aylarında Çeşme'de çekilecek olan bu filmde başrolü paylaşacağı isim ise Hande Erçel olarak açıklandı. Bu ikilinin bir araya gelmesi, sinema severleri heyecanlandırırken, filmle ilgili detaylar da merakla bekleniyor.