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İki efsane ismin projesi ortaya çıktı: Barış Arduç ve Hande Erçel'den partner bombası!

Barış Arduç ve Hande Erçel, izleyicileri büyük bir heyecanla beklenen yeni bir projede buluşuyorlar! Çeşme'nin büyüleyici ve sıcak atmosferinde geçecek olan bu romantik film, aşkın en etkileyici hallerini sahneye taşıyacak. Deneyimli oyuncuların başrolünü üstleneceği yapımda, büyülü bir aşk hikayesi ve yoğun duygular, seyircileri adeta bir duygu yolculuğuna çıkaracak.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 09:14 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 09:14
İki efsane ismin projesi ortaya çıktı: Barış Arduç ve Hande Erçel’den partner bombası!

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Yaz aşklarının sıcaklığını ekrana taşıyacak muhteşem bir film geliyor! Türkiye'nin sevilen oyuncuları Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrollerini paylaşacağı 'Bir Başka Aşk', sinema tutkunlarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor.

Başrollerini Türkiye'nin sevilen oyuncuları Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaşacağı heyecan verici bir film geliyor.

Geçtiğimiz yıl O3 Medya ile özel bir anlaşma imzalayan Barış Arduç'un, patronu Saner Ayar'ın şirketiyle yeni bir projeye imza atacağı duyurulmuştu. Şimdi ise bu proje, "Bir Başka Aşk" adlı filmle hayat buluyor.

Barış Arduç'un, yaz aylarında Çeşme'de çekilecek olan bu filmde başrolü paylaşacağı isim ise Hande Erçel olarak açıklandı. Bu ikilinin bir araya gelmesi, sinema severleri heyecanlandırırken, filmle ilgili detaylar da merakla bekleniyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Engin Erden'in oturacağı belirtilirken, senaryo ise Netflix'te büyük ilgi gören "Merve Kült"ün yazarı Ceylan Naz Baycan'a emanet edildi. Filmin çekimlerinin Temmuz başında başlaması planlanıyor ve diğer oyuncular ile film detayları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Bu heyecan verici projenin Türk sinemasına yeni bir soluk getireceği şimdiden konuşuluyor. Sinema tutkunlarının, "Bir Başka Aşk" için sabırsızlıkla beklemesi gereken detaylar, ilerleyen günlerde ortaya çıkacak.

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