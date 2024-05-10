Murat Yıldırım yerine seyirciyi coşturacak isim.... Teşkilat dizisinde başrol değişikliği!

Yapım şirketi, bu önemli koltuğu doldurmak için Söz dizisinde unutulmaz bir performans sergileyen Tolga Sarıtaş'a teklif götürdü.

Sarıtaş, nişanlısı Zeynep Mayruk ile Haziran ayında evlenmeye hazırlanırken, aynı zamanda bir televizyon dizisinde yer alma heyecanını yaşıyor.