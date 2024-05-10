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Murat Yıldırım yerine seyirciyi coşturacak isim.... Teşkilat dizisinde başrol değişikliği!

Dizinin kadrosuna katılacak olan yeni isim ise merak konusu oldu. Başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın Teşkilat dizisinden ayrılmasının ardından, izleyicilerin merakla beklediği yeni oyuncu transferi sonunda gerçekleşti.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 09:10 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 09:10
Murat Yıldırım yerine seyirciyi coşturacak isim.... Teşkilat dizisinde başrol değişikliği!

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Başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın ayrılmasıyla gündeme gelen TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, yeni bir isimle güçlenmeye hazırlanıyor. Pazar geceleri izleyicilerle buluşan dizi, büyük bir değişimle yeni sezonuna hazırlanıyor.

Türkiye'nin sevilen dizisi Teşkilat, yeni sezonuyla heyecan dolu anların kapısını aralıyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmezi haline gelen dizi, 5. sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Ancak, heyecan verici bir gelişmeyle, dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, 111. bölümde izleyicilerle vedalaşacak.

9 Haziran'da yayınlanacak olan bu özel bölümle birlikte, Yıldırım diziden ayrılacak.

Yapım şirketi, bu önemli koltuğu doldurmak için Söz dizisinde unutulmaz bir performans sergileyen Tolga Sarıtaş'a teklif götürdü.

Sarıtaş, nişanlısı Zeynep Mayruk ile Haziran ayında evlenmeye hazırlanırken, aynı zamanda bir televizyon dizisinde yer alma heyecanını yaşıyor.

Eğer Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisiyle anlaşırsa, Söz dizisindeki eski rol arkadaşı Aybüke Pusat ile yolları yeniden kesişmiş olacak.

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