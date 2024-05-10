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24'lük Asena Keskinci son haliyle dudak ısırttı: Bez Bebek'in Yağmur'u büyüdü koca kadın oldu!

Bez Bebek dizisi, Türk televizyon tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan ve 2007 yılında başlayarak 101 bölüm boyunca izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatan bir yapımdır. Dizide Yağmur karakterine hayat veren Asena Keskinci, dizinin sona ermesinden sonra kişisel tarzında gözle görülür değişiklikler yaparak izleyicilerini şaşırtmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun şimdiki görünümü ve tarzı, başarılı performansıyla hafızalara kazınan karakterin çok ötesinde. İşte Asena Keskinci'nin dikkat çekici değişimi...

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 09:17 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 09:17
24’lük Asena Keskinci son haliyle dudak ısırttı: Bez Bebek’in Yağmur’u büyüdü koca kadın oldu!

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Bez Bebek dizisinin efsane karakteri Yağmur'u canlandıran Asena Keskinci, başarılı oyunculuğuyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Ancak dizinin sona ermesinin ardından yıllar geçti ve Asena Keskinci'nin değişen görünümü merak konusu haline geldi.

Asena KeskinciAsena Keskinci

2007 yılında ekranlara gelen ve izleyicilerin büyük ilgisini çeken Bez Bebek dizisi, unutulmaz karakterleriyle Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

Dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri de Asena Keskinci oldu.

Ege Tanman, Evrim Akın, Asena Keskinci. (Soldan sağa)

Keskinci, Yağmur karakteriyle seyircilerin gönlünde taht kurmuştu. Ayrıca Evrim Akın 'Nana' ve Ege Tanman 'Emre' karakterlerini canlandırıyordu.

Ancak Bez Bebek'in sona ermesinin ardından yıllar geçti ve şimdi Asena Keskinci 23 yaşında. Bu süreçte, Bez Bebek dizisindeki Yağmur karakteri ile tanınan Asena Keskinci'nin görünümünde büyük bir değişim yaşandı. Bu değişim, izleyicileri şaşırtıyor ve hayranlarını heyecanlandırıyor.

Asena Keskinci'nin seneler sonra değişen halini görmek, onun başarılı oyunculuğuyla birlikte merak konusu haline geldi. İşte Bez Bebek dizisinin unutulmaz karakteri Yağmur'u canlandıran Asena Keskinci'nin şaşırtıcı değişimi...

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