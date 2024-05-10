24’lük Asena Keskinci son haliyle dudak ısırttı: Bez Bebek’in Yağmur’u büyüdü koca kadın oldu!

Keskinci, Yağmur karakteriyle seyircilerin gönlünde taht kurmuştu. Ayrıca Evrim Akın 'Nana' ve Ege Tanman 'Emre' karakterlerini canlandırıyordu.
Ancak Bez Bebek'in sona ermesinin ardından yıllar geçti ve şimdi Asena Keskinci 23 yaşında. Bu süreçte, Bez Bebek dizisindeki Yağmur karakteri ile tanınan Asena Keskinci'nin görünümünde büyük bir değişim yaşandı. Bu değişim, izleyicileri şaşırtıyor ve hayranlarını heyecanlandırıyor.
Asena Keskinci'nin seneler sonra değişen halini görmek, onun başarılı oyunculuğuyla birlikte merak konusu haline geldi. İşte Bez Bebek dizisinin unutulmaz karakteri Yağmur'u canlandıran Asena Keskinci'nin şaşırtıcı değişimi...