Demet Evgar’ın yeni projesi belli oldu! 3 oyuncu transferi... Bahar dizisi için final tarihi verildi

Bahar dizisinin yeni bölümünden yayınlanan ilk fragman, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Fragmanda, Evren Hoca'nın teknedeki bir kadınla olan görüntüleri, 12. bölüm fragmanına damgasını vurdu. Öte yandan, Bahar dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. İşte diziye dair merak edilenler ve son gelişmeler haberimizde...
BAHAR O TARİHTE FİNAL YAPACAK
11 Haziran'da sezon tatiline girmesi planlanan dizi için izleyicilerin merakla bekleyeceği bir dönem başlıyor.
BAHAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Rengin'in "Ne zaman boşanacaksın?" sorusuyla büyük bir şaşkınlık yaşayan Bahar, tanıtımda izleyicileri merakla bekletirken, Evren'in yine Bahar'ın en büyük destekçisi olduğu görüldü.