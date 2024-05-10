Demet Evgar’ın yeni projesi belli oldu! 3 oyuncu transferi... Bahar dizisi için final tarihi verildi

Bahar dizisinin yeni bölümünden yayınlanan ilk fragman, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Fragmanda, Evren Hoca'nın teknedeki bir kadınla olan görüntüleri, 12. bölüm fragmanına damgasını vurdu. Öte yandan, Bahar dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. İşte diziye dair merak edilenler ve son gelişmeler haberimizde...