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Demet Evgar'ın yeni projesi belli oldu! 3 oyuncu transferi... Bahar dizisi için final tarihi verildi

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı dizi, 12. bölüm 1. fragmanıyla ekranlara geldi. Fragmanda, Rengin'in Bahar'a "Ne zaman boşanacaksın?" şeklindeki sorusu dikkat çekerken, teknede Evren'i başka bir kadınla gören Bahar'ın tepkisi ise izleyicilerin merakını artırdı. Yeni bölümden dikkat çeken detaylar fragmanda gözler önüne serildi.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 09:22 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 09:22
Demet Evgar’ın yeni projesi belli oldu! 3 oyuncu transferi... Bahar dizisi için final tarihi verildi

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Bahar dizisinin yeni bölümünden yayınlanan ilk fragman, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Fragmanda, Evren Hoca'nın teknedeki bir kadınla olan görüntüleri, 12. bölüm fragmanına damgasını vurdu. Öte yandan, Bahar dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. İşte diziye dair merak edilenler ve son gelişmeler haberimizde...

BAHAR O TARİHTE FİNAL YAPACAK

11 Haziran'da sezon tatiline girmesi planlanan dizi için izleyicilerin merakla bekleyeceği bir dönem başlıyor.

BAHAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Rengin'in "Ne zaman boşanacaksın?" sorusuyla büyük bir şaşkınlık yaşayan Bahar, tanıtımda izleyicileri merakla bekletirken, Evren'in yine Bahar'ın en büyük destekçisi olduğu görüldü.

Evren'in teknesinde uyurken yakalanan Dora'nın kim olduğu merak konusu olurken, Bahar'ın Dora ve Evren'i gördüğü sahnede verdiği tepki dikkat çekti.

DEMET EVGAR'IN YENİ PROJESİ GELİYOR

Demet Evgar sezon finali sonrası boş durmayacak ve tiyatro projelerinden biri olan "Afife" oyununun provalarına başlıyor.

"Afife" oyunu, Türkiye tiyatrosunun sembol isimlerinden Afife Jale'nin hayatını sahneye taşıyacak.

Zorlu PSM'de sergilenecek olan oyunun yönetmenliğini Serdar Biliş üstlenirken, kadro da oldukça dikkat çekici isimlerle dolu.

3 FLAŞ OYUNCU

Tilbe Saran, Necip Memili ve Ayta Sözeri'nin oyunun kadrosuna katılacak.

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