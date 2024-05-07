43'lük şarkıcı 36 bedene jet hızında geçti! "Haftanın 1 günü..." 3 ayda 11 kilo verdiren Petek Dinçöz diyeti!

Öğünlerin Sırrı: Yumurta, Sebze ve Izgara Et

Petek Dinçöz, sabahları yumurta tüketirken, öğle ve akşamları yağsız sebze ve ızgara et tercih ettiğini belirtti. "Yemek yiyerek kilo verdim" diyen ünlü şarkıcı, hem et hem de sebze tüketerek dengeli bir diyet uyguladığını aktardı.

Ayrıca, eskiden meyve tüketmeyen Petek Dinçöz, artık her tür meyveyi keyifle yediğini de ekledi.

Diyetin Ötesinde: Sporun Gücü

Diyetin yanı sıra, Petek Dinçöz'ün formda kalmasının ardındaki diğer sır ise spor. İki ay içerisinde 11 kilo vermeyi başaran ünlü şarkıcı, zayıflamak isteyenlere örnek oldu.

Haftanın bir günü istediği besinleri tüketirken, düzenli olarak spor yaparak formunu koruduğunu açıkladı.

Dengeli Yaşamın Anahtarı

Petek Dinçöz'ün başarısının anahtarı, dengeli bir diyet ve düzenli spor. "Yemek yiyerek de zayıflanabilir" diyen ünlü şarkıcı, sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyerek kısa sürede büyük bir değişim yaşadı.