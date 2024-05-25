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Tonya Belediye Başkanı Beşel'e makam odasında darp! Bakan Tunç açıkladı: 2 şüpheli gözaltında

Trabzon'un Tonya ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Osman Beşel (61), mesai saatine uymadıkları iddiasıyla haklarında tutanak tutturduğu 63 ve 64 yaşındaki 2 memur tarafından makam odasında darbedildi. Başkan Beşel, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edilirken, 2 memur da gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 02:25 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 11:27
Tonya Belediye Başkanı Beşel’e makam odasında darp! Bakan Tunç açıkladı: 2 şüpheli gözaltında

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Olay, saat akşam saatlerinde ilçe merkezi Orta Mahalle'de bulunan Tonya Belediye Başkanlığı makamında meydana geldi. Başkan Beşel, iddiaya göre, ilçe belediyesinde görevli memurlar H.U. (63) ve H.K. (64), haklarında mesai saatine uymadıkları gerekçesiyle tutanak tutturdu.

Tutanağa tepki gösteren 2 memur, makam odasına girdikleri Beşel ile tartışmaya başladı. Memurlardan biri Başkan Beşel'e kafa, diğeri de tokatla saldırdı. Diğer belediye görevlilerinin araya girmesiyle memurlar, makamdan uzaklaştırıldı. İhbar üzerine belediye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başkan Beşel, götürüldüğü İlçe Devlet Hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi. Başkan Beşel darp raporu alıp şikayetçi olurken, 2 memur ise 'Kamu görevlisine hakaret', 'kamu malına zarar verme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı.


BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayarak, "Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'e odasında fiili saldırıda bulunulmasıyla ilgili Tonya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'e acil şifalar diliyor, saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ İL BAŞKANI'NDAN KINAMA
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve AK Parti Trabzon eski milletvekili Salih Cora, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak saldırıyı kınadı.

İl Başkanı Sezgin Mumcu, paylaşımında "Tonya Belediye Başkanımız Sayın Osman Beşel'e makamında yapılan saldırıyı kınıyorum. Bu saldırı aynı zamanda Tonya halkının iradesine saldırıdır. Saldırganların hukuk içerisinde hak ettikleri cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağım. Başkanımıza çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ İRADE VE HALKIMIZIN ÖZGÜR İRADESİ HEDEF ALINMIŞTIR'
Cora da paylaşımında, "Tonya Belediye Başkanımız Sn Osman Beşel'e makamında yapılan saldırıyı ve darp girişimini şiddetle kınıyorum. Bu saldırı ile milli irade ve halkımızın özgür iradesi hedef alınmıştır. Hiçbir tehdit, baskı ve şantaj bizi yolumuzdan geri döndüremeyecektir" dedi.

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