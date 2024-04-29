9 yıl evli kalmıştı! 44’lük Zahide Yetiş’in 14 kilo verdiren diyeti! Doğumdan sonra günde 2 bardak...

Yetiş'in kilo verme sürecinde etkili bir sonuç elde etmek için izlediği adımlar şu şekilde:
🔶 Güne bir bardak limonlu su içerek başlamak.
🔶 Saraçoğlu'nun lahana-limon-maydanoz kürünü uygulamak.
🔶 Un, tuz ve şekerden kaçınmak.
DOMATES SUYU DİYETİ
Kahvaltı:
🍅 1 bardak taze sıkılmış domates suyu
🍞 1 dilim tam buğday ekmeği üzerine 🥑 avokado ezmesi
🍓 Bir avuç çilek veya diğer taze meyveler
Ara Öğün:
🍏 Bir elma veya 🍐 armut
🥜 1 avuç badem veya ceviz
Öğle:
Sebzelerle zenginleştirilmiş 🍅 domates çorbası
🐔 Tavuk göğsü salatası (tavuk göğsü, marullar, domates, salatalık, biber, zeytinyağı ile)
🍞 1 dilim kepek ekmeği
Ara Öğün:
🍅 1 bardak taze sıkılmış domates suyu
🍌 Yarım muz veya başka bir meyve
Akşam Yemeği:
🐟 Izgara balık (somon, levrek, alabalık gibi)
🍚 Kinoa pilavı veya bulgur pilavı
Sebzelerle hazırlanmış ızgara 🥦 sebze
Bu kür, sadece Yetiş'in değil, birçok kişinin ilgisini çekiyor. Ancak uzmanların önerisiyle herhangi bir kilo verme programına başlamadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışmak önem taşıyor.