9 yıl evli kalmıştı! 44’lük Zahide Yetiş’in 14 kilo verdiren diyeti! Doğumdan sonra günde 2 bardak...

Yetiş'in kilo verme sürecinde etkili bir sonuç elde etmek için izlediği adımlar şu şekilde: 🔶 Güne bir bardak limonlu su içerek başlamak.

🔶 Saraçoğlu'nun lahana-limon-maydanoz kürünü uygulamak.

🔶 Un, tuz ve şekerden kaçınmak.

DOMATES SUYU DİYETİ Kahvaltı: 🍅 1 bardak taze sıkılmış domates suyu

🍞 1 dilim tam buğday ekmeği üzerine 🥑 avokado ezmesi

🍓 Bir avuç çilek veya diğer taze meyveler Ara Öğün: 🍏 Bir elma veya 🍐 armut

🥜 1 avuç badem veya ceviz

Öğle: Sebzelerle zenginleştirilmiş 🍅 domates çorbası

🐔 Tavuk göğsü salatası (tavuk göğsü, marullar, domates, salatalık, biber, zeytinyağı ile)

🍞 1 dilim kepek ekmeği Ara Öğün: 🍅 1 bardak taze sıkılmış domates suyu

🍌 Yarım muz veya başka bir meyve