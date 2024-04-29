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9 yıl evli kalmıştı! 44'lük Zahide Yetiş'in 14 kilo verdiren diyeti! Doğumdan sonra günde 2 bardak...

Son zamanlarda televizyon ekranlarının sevilen sunucusu boşanma sürecinin ardından verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak kilo verme sürecindeki sırrını açıkladığında pek çok kişi için şaşırtıcı bir gerçekle karşılaşıldı. Ünlü sunucu, kilo verme yolculuğunda sağlıklı ve doğal bir yöntemi tercih ettiğini belirterek, İbrahim Saraçoğlu'nun önerilerini uyguladığını dile getirdi. İşte Zahide Yetiş'in zayıflama yöntemi...

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 19:19 Güncelleme 29 Nisan 2024, 19:19
9 yıl evli kalmıştı! 44’lük Zahide Yetiş’in 14 kilo verdiren diyeti! Doğumdan sonra günde 2 bardak...

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Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Zahide Yetiş, son dönemde sadece aşk hayatıyla değil, belirgin kilo kaybıyla da dikkat çekiyor. Yetiş'in, 9 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından verdiği kilolar, merak konusu oldu. İşte Zahide Yetiş'in zayıflama sırrı...

14 KİLOYU CAYIR CAYIR YAKAN KÜR

Televizyon sunucusu Zahide Yetiş, sık sık eski fotoğraflarıyla gündeme gelirken, geçmişte verdiği bir röportajda kilo verme sırrını paylaştı. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerisiyle kilo verdiğini açıklayan Yetiş, dikkat çeken bir kürü takip ettiğini belirtti.

Programda Prof. Dr. Saraçoğlu'nun verdiği tavsiyeye göre, domates alerjisi olmayan ve reflü problemi yaşamayan herkesin uygulayabileceği bu kür, öğleden sonra 1 bardak domates suyu içilerek 30 gün boyunca devam ettiriliyor. Ardından 7 gün ara verilip tekrarlanması önerilen bu yöntemle, Yetiş kısa sürede kilo verdi.

Yetiş'in kilo verme sürecinde etkili bir sonuç elde etmek için izlediği adımlar şu şekilde:

🔶 Güne bir bardak limonlu su içerek başlamak.
🔶 Saraçoğlu'nun lahana-limon-maydanoz kürünü uygulamak.
🔶 Un, tuz ve şekerden kaçınmak.

DOMATES SUYU DİYETİ

Kahvaltı:

🍅 1 bardak taze sıkılmış domates suyu
🍞 1 dilim tam buğday ekmeği üzerine 🥑 avokado ezmesi
🍓 Bir avuç çilek veya diğer taze meyveler

Ara Öğün:

🍏 Bir elma veya 🍐 armut
🥜 1 avuç badem veya ceviz

Öğle:

Sebzelerle zenginleştirilmiş 🍅 domates çorbası
🐔 Tavuk göğsü salatası (tavuk göğsü, marullar, domates, salatalık, biber, zeytinyağı ile)
🍞 1 dilim kepek ekmeği

Ara Öğün:

🍅 1 bardak taze sıkılmış domates suyu
🍌 Yarım muz veya başka bir meyve

Akşam Yemeği:

🐟 Izgara balık (somon, levrek, alabalık gibi)
🍚 Kinoa pilavı veya bulgur pilavı
Sebzelerle hazırlanmış ızgara 🥦 sebze

Bu kür, sadece Yetiş'in değil, birçok kişinin ilgisini çekiyor. Ancak uzmanların önerisiyle herhangi bir kilo verme programına başlamadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışmak önem taşıyor.

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