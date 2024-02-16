AKDENİZ DİYETİ NASIL YAPILIR? Akdeniz diyetinde ne yenir? İşte evde Akdeniz diyeti tarifi ve tüm detaylar haberimizde. Protein ihtiyacı ağırlıklı olarak tavuk ve kırmızı et yerine bitkisel protein olarak bilinen nohut, kuru fasulye gibi maddelerden sağlanmalıdır.

Günde en az 3 öğün tüketim yapılabilir Bu sayı 5'e kadar çıkabilir ancak bu 5 öğünün 3 tanesi ana öğün olmak zorundadır. Kalan 2 ara öğün tercihe bağlı tüketilebilir.