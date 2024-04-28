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39'luk oyuncu bu yöntemle 57'den 49'a eridi! 1.5 ayda 8 kilo verdiren Pelin Karahan diyeti! Cayır cayır kalori yakıyor...

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 2022 yılında göz kamaştıran bir başarıya imza attı. Kısa bir sürede tam 8 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti. Bu etkileyici başarı, zayıflamak isteyen birçok insanın ilgisini çekti. Karahan, iki yıl önce katıldığı bir programda kilo verme sırrını tek tek anlattı. 1,5 ay gibi kısa bir sürede 8 kilo veren Pelin Karahan'ın bu hızlı kilo verme süreci, sadece kendi sağlığı için değil, aynı zamanda birçok insan için ilham kaynağı oldu.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 10:40 Güncelleme 29 Nisan 2024, 10:40
39’luk oyuncu bu yöntemle 57’den 49’a eridi! 1.5 ayda 8 kilo verdiren Pelin Karahan diyeti! Cayır cayır kalori yakıyor...

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Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 2022 yılında dikkat çeken bir başarıya imza attı. Kısa bir sürede tam 8 kilo vererek gözleri üzerine çekti. Bu etkileyici başarı, zayıflamak isteyen birçok insanın ilgisini çekti.

Pelin Karahan 2022 yılında katıldığıı bir programda kilo vermesinde beslenme konusunda daha bilinçli davrandığını ve aşırı diyet formüllerinden kaçındığını açıkladı.

Ünlü oyuncu, kilo verme sürecinde diyetisyenler eşliğinde ketojenik beslenme tarzını benimsediğini ifade etti. Yaz aylarının ortalarında bu diyete başlayan Karahan, düzenli olarak spor yaparak sağlıklı kilo verme sürecini destekledi.

Karahan, kilo verme sürecinde sporun daima hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Bu sayede 1,5 ay gibi kısa bir sürede 57 kilodan 49 kiloya düşerek hedefine ulaştı.

1 AYDA 8 KİLO VERDİREN ÖRNEK KETOJENİK DİYET LİSTESİ

🥚 Kahvaltı:

  • Omlet: 2 adet yumurta, doğranmış ıspanak ve rendelenmiş kaşar peyniri ile hazırlanmış.
  • Yanında: Avokado dilimleri.

🥗 Öğle Yemeği:

  • Tavuk Salatası: Izgara tavuk göğsü dilimleri, marul, domates, salatalık ve ketçapla hazırlanmış.
  • Yanında: Zeytinyağlı yeşil salata.

🍔 Ara Öğün:

  • Keto Burger: Köfte (yağ oranı yüksek), ketçap, hardal, dilimlenmiş turşu ve marul yapraklarıyla servis edilmiş.

🥩 Akşam Yemeği:

  • Biftek: Izgara biftek, fırında roka ve parmesan peyniriyle hazırlanmış.
  • Yanında: Fırında kabak dilimleri.

🥜 Atıştırmalık:

  • Badem: Bir avuç dolusu doğal badem.

🥤 İçecekler:

  • Bol su
  • Yeşil çay (şekersiz)
  • Karbonatlı su (şekersiz)

Bu örnek diyet listesi, ketojenik diyetin temel prensiplerine dayanarak düzenlenmiştir ve karbonhidrat alımını düşük, yağ ve protein alımını ise yüksek tutmaktadır. Tabii ki, kişisel tercihler, beslenme ihtiyaçları ve sağlık durumu göz önünde bulundurularak diyet listesi kişiselleştirilmelidir.

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