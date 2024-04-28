39’luk oyuncu bu yöntemle 57’den 49’a eridi! 1.5 ayda 8 kilo verdiren Pelin Karahan diyeti! Cayır cayır kalori yakıyor...

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 2022 yılında dikkat çeken bir başarıya imza attı. Kısa bir sürede tam 8 kilo vererek gözleri üzerine çekti. Bu etkileyici başarı, zayıflamak isteyen birçok insanın ilgisini çekti.
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 2022 yılında dikkat çeken bir başarıya imza attı. Kısa bir sürede tam 8 kilo vererek gözleri üzerine çekti. Bu etkileyici başarı, zayıflamak isteyen birçok insanın ilgisini çekti.
Pelin Karahan 2022 yılında katıldığıı bir programda kilo vermesinde beslenme konusunda daha bilinçli davrandığını ve aşırı diyet formüllerinden kaçındığını açıkladı.
Ünlü oyuncu, kilo verme sürecinde diyetisyenler eşliğinde ketojenik beslenme tarzını benimsediğini ifade etti. Yaz aylarının ortalarında bu diyete başlayan Karahan, düzenli olarak spor yaparak sağlıklı kilo verme sürecini destekledi.
Karahan, kilo verme sürecinde sporun daima hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Bu sayede 1,5 ay gibi kısa bir sürede 57 kilodan 49 kiloya düşerek hedefine ulaştı.
1 AYDA 8 KİLO VERDİREN ÖRNEK KETOJENİK DİYET LİSTESİ
🥚 Kahvaltı:
🥗 Öğle Yemeği:
🍔 Ara Öğün:
🥩 Akşam Yemeği:
🥜 Atıştırmalık:
🥤 İçecekler:
Bu örnek diyet listesi, ketojenik diyetin temel prensiplerine dayanarak düzenlenmiştir ve karbonhidrat alımını düşük, yağ ve protein alımını ise yüksek tutmaktadır. Tabii ki, kişisel tercihler, beslenme ihtiyaçları ve sağlık durumu göz önünde bulundurularak diyet listesi kişiselleştirilmelidir.