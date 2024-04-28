39’luk oyuncu bu yöntemle 57’den 49’a eridi! 1.5 ayda 8 kilo verdiren Pelin Karahan diyeti! Cayır cayır kalori yakıyor...

Karahan, kilo verme sürecinde sporun daima hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Bu sayede 1,5 ay gibi kısa bir sürede 57 kilodan 49 kiloya düşerek hedefine ulaştı.

Bu örnek diyet listesi, ketojenik diyetin temel prensiplerine dayanarak düzenlenmiştir ve karbonhidrat alımını düşük, yağ ve protein alımını ise yüksek tutmaktadır. Tabii ki, kişisel tercihler, beslenme ihtiyaçları ve sağlık durumu göz önünde bulundurularak diyet listesi kişiselleştirilmelidir.