PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Yıllar sonra... EDHO'nun Lütfiyesi'ydi; Bahar dizisine taze kan geliyor!

Ünlü oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, Salı günleri yayımlanan "Bahar" dizisinin 11. bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacak. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 10:45 Güncelleme 29 Nisan 2024, 10:45
Yıllar sonra... EDHO’nun Lütfiyesi’ydi; Bahar dizisine taze kan geliyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başrolünde Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un yanı sıra Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden yetenekli isimlerin yer aldığı Bahar dizisine Yasemin Sakallıoğlu'da dahil oluyor. İşte detaylar...

Show TV'nin sevilen dizilerinden biri olan "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?"ın 11. bölümüne bomba bir konuk oyuncu katılıyor. Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, dizide önemli bir rolle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Peran Vakıf Hastanesi doktorlarının gönüllü olarak hizmet verdiği köyün muhtarı Hasibe karakterini canlandıracak olan Sakallıoğlu, diziye renk katacak. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi, konuk oyuncularıyla da dikkat çekiyor ve izleyicilerin beğenisini kazanmış durumda.

Yasemin Sakallıoğlu'nun sosyal medya paylaşımı

Yasemin Sakallıoğlu'nun diziye dahil olması, hem dizinin fanları hem de Sakallıoğlu'nun hayranları arasında heyecan yaratmış durumda. Sakallıoğlu'nun komedi yeteneği ve diziye katacağı enerjiyle, Hasibe karakterinin nasıl bir yorumla izleyiciye sunulacağı merakla bekleniyor.

YASEMİN SAKALLIOĞLU KİMDİR?

İç kardeşin en küçüğü olan Yasemin Sakallıoğlu, 22 Nisan 1988'de İstanbul'da doğdu. Küçük yaşta ailesi çalıştığı için bir süreliğine Rize'ye gönderildi ve altı yaşına kadar aralıklarla Rize'de yaşadı. İlkokulu Beykoz Çubuklu İlköğretim Okulu, lise öğrenimini de Paşabahçe Ferit İnal Lisesinde tamamladı. Lise dönemlerinde tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Mezun olduktan sonra fırında tezgâhtarlık, çocuk bakıcılığı, mağazada satış elemanlığı ve en bankacılık gibi sektörlerde çalıştı. Bankacılık yaptığı dönemlerde bir gün lise mezunlarının terfi alamayacağı bilgisini aldığında terfi alabilmek için açık öğretim fakültesinde "Halkla İlişkiler ve Reklamcılık" okumaya başladı.

Bu sırada da mesai arkadaşlarıyla birlikte bir tiyatro ekibi kurdu ve banka içinde kendi yazdığı mesleki oyunları arkadaşlarıyla birlikte sergilemeye başladı. Fakat bankadaki yöneticilerinden biri bir gün ona "Burası konservatuar değil ve senin yerin orası" diye e-mail atınca, mesleğinde çok başarılı olmasına rağmen belediye tiyatrolarına girebilmek için bankadan istifa etti. Belediyede tanıdık bulamadığından bir türlü tiyatro ekibine dahil olamadı. Başka bir banka için iş başvuru yaptığı sıralarda Beykoz Dedeoğlu Parkı'nda arkadaşının çekmiş olduğu bir videoyla bütün ana haberlere konu oldu ve daha sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynamaya başladı. 28 yaşında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünde eğitim görmeye başladı. Hem dizide, hem tiyatroda, hem okulda eş zamanlı bulunma konusunda zorlandı ve okulunu yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Eşi Burak Yırtar ile bir dizi setinde tanıştı ve çok yakın arkadaş oldular. Üç sezon boyunca rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldıktan sonra Jet Sosyete adlı dizide bir sezon boyunca Kumsal adlı bir karakteri canlandırdı. Bu dizide yer alırken hayali olan kendi karakterlerinden birine film yapmak için Zengo adlı filminin senaryosunu yazdı ve filmi için sete çıktı. 06 Mart 2020 tarihinde Zengo adlı filmini beyaz perde izleyicisinin beğenisine sundu. Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinin setinde tanıştığı Burak Yırtar ile yakın arkadaşlıkları aşka dönüştü ve 10 Mart 2021 yılında Burak Yırtar ile nikah masasına oturdu. Sahnede olmaktan hep ayrı bir keyif aldığını belirten komedyen, 16 Eylül 2021 tarihinde "Doğru Koca Nasıl Seçilir?" adlı gösterisiyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi'nde stand-up yapan ilk kadın komedyen olma unvanına sahip oldu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti | Hangi konular görüşüldü?
Minik Edanur ölünce akılları başlarına geldi! İBB’de kan donduran olay sonrası çalışma! Ekşi Sözlük’te Edanur olayına pes dedirten yorumlar!
Başkan Erdoğan, Özgür Özel’i 2 Mayıs’ta kabul edecek! CHP’den Çankaya talebi AK Parti’den Beştepe sinyali... Hangi konular masada?
Son dakika: MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Gazze ateşi Biden’ı yakacak! Protestolar devam ederken ABD’yi seçim korkusu sardı: Trump’tan ‘durdurun’ çağrısı
Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok’a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 5 yaşındaki Edanur’un ölümü hakkında İBB’ye tepki: Tedbir almadılar
Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu görünce öfkeden deliye döndü
Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri
Borsa İstanbul’dan 10 bin rekoru! BIST 100 endeksine yoğun ilgi: 1 haftada 518 bin yeni yatırımcı!
Fatih Terim Fonu adı altında futbolcuları dolandıran Seçil Erzan’a yeni şok! En yakınından 500 bin dolarlık dava!
Fenerbahçe’den sezonun ilk transferi! Orta sahaya dinamo
Türkiye üyelere bildirdi: NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte desteklenecek
Dış kaynak akışı hızlandı! Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Çalışma Meclisi toplandı! Asgari ücret, emekli maaşı, kıdem tazminatı masada! Bakan Işıkhan’dan açıklama
SON DAKİKA