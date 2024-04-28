Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç 8 yıllık ev sahibiyle mahkemelik oldu! “Bebek’te gecekondu kirası veriyor” deyip isyan etti

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, ev sahibiyle mahkemelik oldu. Ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur, Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'nda 11 bin liraya oturan Tanyolaç'ın kirasının 80 bin lira olarak tespit edilmesi için mahkemeye başvurdu. Ev sahibi "Bebek'te emsal dairelerin kirası 100 bin liranın üstünde. Evimi gasp etti" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...