Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç 8 yıllık ev sahibiyle mahkemelik oldu! “Bebek’te gecekondu kirası veriyor” deyip isyan etti

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, ev sahibiyle mahkemelik oldu. Ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur, Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'nda 11 bin liraya oturan Tanyolaç'ın kirasının 80 bin lira olarak tespit edilmesi için mahkemeye başvurdu. Ev sahibi "Bebek'te emsal dairelerin kirası 100 bin liranın üstünde. Evimi gasp etti" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'la ev sahibi arasında kira kavgası çıktı. Demet Akalın'ın "Adam 5 bin liraya oturuyor 5 bin" diyerek kiracısına veryansın ettiği programın koordinatörlüğünü yapan Tanyolaç'ın boğazın yanı başında, Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'nda sadece 11 bin liraya oturduğu ortaya çıktı.
Ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur, yaklaşık 8 yıldır evinde yaşayan Tanyolaç'ın kirasının 80 bin lira olarak tespit edilmesi için mahkemenin yolunu tuttu.
Ev sahibi, Bebek'te emsal dairelerin kirasının 100 bin ile 200 bin lira arasında değiştiğini belirterek, yeni kira bedelini kabul etmeyen Tanyolaç için, "Evimi gasp etti. Gecekondu kirası veriyor. Neredeyse yok sayılacak bir kira ücretini ödeyerek keyif sürüyor" dedi.