Uğur Dündar’a babalık davasında Suphiye Orancı’nın kuzeninden Çınar Otel itirafı: Görüştüklerine şahidim!

'GÖZLERİMLE GÖRDÜM'

Kuzeni Suphiye ile Uğur Dündar'ın Çınar Otel'de görüştüklerini doğrulayan kuzeni, "Suphiye'nin Dündar ile tanışıklığına şöyle şahit oldum. 1980'li yıllarda Yeşilköy'deki Çınar Otel ve çevresi İstanbul'da gençlerin buluşma noktasıydı. Biz de ara ara Çınar Otel'in kafesine gider zaman geçirirdik. Bir gün Suphiye ile Çınar Otel'in kafesine gittik. Suphiye, Uğur Dündar'ı gördü. Selamlaşıp bir süre sohbet ettiler. Ben de bu anlara şahitlik ettim. Daha sonra da bana Uğur Dündar ile arkadaş olduğunu söyledi. Tanıştıklarını buradan biliyorum..." dedi. Müge Anlı, Suphiye Orancı'nın çocukluk aşkına ulaştı! 1 erkek çocuk daha mı var? İLK ÇOCUĞU EROL'DAN

N.H., Suphiye'nin ilk çocuğunun babasıyla ilgili de konuştu: Suphiye'nin ilk çocuğunun mahalledeki Erol isimli gençten olduğunu kendisinden dinledim. O dönem hamileydi. Erol, sarışın, yakışıklı gençti. Sonradan Suphiye ile yollarımız ayrıldı. Uzun yıllar bir daha görüşmedik. Kendisi Almanya'ya gitti. Almanya'ya gidiş sebebinin de Türkiye'de tanıştığı Alman bir mühendis sebebiyle olduğunu biliyorum. Bu mühendis onu Almanya'ya götürdü...





CANKURTARANDI

Orancı'nın kuzenini doğrular nitelikteki itiraflar ise Uğur Dündar'ın CHP yandaşı Sözcü gazetesindeki köşesinden çıktı. Dündar, 14 Mart 2024 tarihinde yayımlanan köşe yazısında gençliğinde Çınar Otel'de cankurtaran olduğunu söylemişti. "Harçlığımı çıkarmak için işe girdim. Nedense kurtardıklarımın hepsi kadındı" demişti.



DÜNDAR 1970'Lİ YILLARDA DİSKOTEĞİNİ İŞLETTİ

Bu arada Uğur Dündar'ın 1970'li yıllarda oteldeki diskoteği işlettiği, Cem Yılmaz'ın da öğrenciyken otelde çalıştığı öğrenildi. Dündar'ın daha sonra otelin kafeteryasını da işlettiği bildirildi.

Dündar, 14 Mart 2024 tarihli köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:



"Ne iş yapıyorsun delikanlı sen?" dediklerinde "Cankurtaranım" diyordum. Bembeyaz, kolalı üniformamla işe başladığım ilk yaz, yedi kişinin hayatını kurtardım. Nedense kurtardıklarımın hepsi kadındı!.. Böylece onların kahramanı olmuştum. İskelede yürürken birbirlerine beni gösterip "İşte hayatımı kurtaran genç" diyorlardı. Ünlü simalarla da ilk kez burada tanıştım. Onlardan biri, taraftarı olmaktan her zaman gurur duyduğum ve ileride adını sevgili oğlum Bartu'da yaşatacağım, Fenerbahçe'nin efsanevi sporcusu Can Bartu'ydu. Çınar Otel sadece Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı oteli değil. 65 yıllık geçmişinde nice tanıklıklar ve nice anılar var. Benim de öyle… Hepsini yazsam sayfalar almaz."





UĞUR DÜNDAR'IN TÜKENİŞİ

Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Ömer Karahan, Dündar'ın çelişkili açıklamalarına dikkat çekti. Karahan, "Yıllardır 'kadının beyanı esastır' şiarıyla hareket ettiğini savunan Uğur Dündar, sıra kendine gelince neden agresifleşiyor, kendine sorular sorulmasını neden hazmedemiyor?" ifadelerini kullandı.



İşte Karahan'ın 23 Nisan tarihli yazısı:



Dilara Gülatan'ın babalık davası açtığı, ardından da yapılan babalık testine itiraz edip yenilenmesini istemesi Uğur Dündar'ı fena kızdırdı. Dündar önce konuyla ilgili haberlere yayın yasağı getirdi, ardından da gerçeği arayan meslektaşlarına hakaret ederek hayali düşman senaryoları yazmaya başladı.