SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Uğur Dündar'a babalık davasında Suphiye Orancı'nın kuzeninden Çınar Otel itirafı: Görüştüklerine şahidim!

Metin Akpınar'ın kızı çıkan Duygu Nebioğlu, ablası Dilara Gülatan'ın babasının da Uğur Dündar olduğunu açıkladı. Dündar çelişkili DNA raporu ile iddiayı yalanladı. Orancı ile tanışmadığını anlattı. Ancak Orancı'nın kuzeni bombayı patlattı. Kuzen H.G. "Suphiye ile Yeşilköy’deki Çınar Otel’e gittik. Orada Uğur Dündar’ı gördü ve selamlaştılar.” dedi. Orancı'nın kuzenini doğrular nitelikteki itiraflar ise Uğur Dündar'ın CHP yandaşı Sözcü gazetesindeki köşesinden çıktı. Dündar, 14 Mart tarihindeki köşe yazısında gençliğinde Çınar Otel'de cankurtaran olduğunu söylemişti. Dündar, "Harçlığımı çıkarmak için işe girdim. Nedense kurtardıklarımın hepsi kadındı" ifadelerini kullanmıştı. Gazetecinin 1970'li yıllarda oteldeki diskoteği işlettiği de öğrenildi.

Ceyhan Torlak Ceyhan Torlak takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 07:01 Güncelleme 24 Nisan 2024, 00:42
Uğur Dündar’a babalık davasında Suphiye Orancı’nın kuzeninden Çınar Otel itirafı: Görüştüklerine şahidim!

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Duygu Nebioğlu'nun iddialarıyla sarsıldı. Nebioğlu, babasının Metin Akpınar olduğunu açıkladı.

Orancı'nın kuzeninden Çınar Otel itirafı

Annesinin evlilik dışı ilişkilerinden 4 çocuğu bulunduğunu söyledi. Ablası Dilara Gülatan'ın babasının da ünlü bir gazeteci olduğunu belirtti.

İddiaya göre o gazeteci Uğur Dündar'dı. Gülatan'ın Uğur Dündar'a babalık davası açtığı ortaya çıktı. Dündar çelişkili DNA raporu ile iddiayı yalanlasa da Dilara olayın peşini bırakmadı.

Dilara Gülatan

Evli ve 2 çocuk annesi olan genç kadın "DNA raporuna itiraz edeceğiz. Mücadelem sürecek" şeklinde açıklama yaptı. İşte bunlar devam ederken ilginç bir gelişme yaşandı. Anne Suphiye Orancı'nın teyzesinin kızı N. H. ortaya çıktı.

Suphiye Orancı ve İbrahim Tatlıses

'GÖZLERİMLE GÖRDÜM'
Kuzeni Suphiye ile Uğur Dündar'ın Çınar Otel'de görüştüklerini doğrulayan kuzeni, "Suphiye'nin Dündar ile tanışıklığına şöyle şahit oldum. 1980'li yıllarda Yeşilköy'deki Çınar Otel ve çevresi İstanbul'da gençlerin buluşma noktasıydı. Biz de ara ara Çınar Otel'in kafesine gider zaman geçirirdik. Bir gün Suphiye ile Çınar Otel'in kafesine gittik. Suphiye, Uğur Dündar'ı gördü. Selamlaşıp bir süre sohbet ettiler. Ben de bu anlara şahitlik ettim. Daha sonra da bana Uğur Dündar ile arkadaş olduğunu söyledi. Tanıştıklarını buradan biliyorum..." dedi.

Müge Anlı, Suphiye Orancı'nın çocukluk aşkına ulaştı! 1 erkek çocuk daha mı var?

İLK ÇOCUĞU EROL'DAN
N.H., Suphiye'nin ilk çocuğunun babasıyla ilgili de konuştu: Suphiye'nin ilk çocuğunun mahalledeki Erol isimli gençten olduğunu kendisinden dinledim. O dönem hamileydi. Erol, sarışın, yakışıklı gençti. Sonradan Suphiye ile yollarımız ayrıldı. Uzun yıllar bir daha görüşmedik. Kendisi Almanya'ya gitti. Almanya'ya gidiş sebebinin de Türkiye'de tanıştığı Alman bir mühendis sebebiyle olduğunu biliyorum. Bu mühendis onu Almanya'ya götürdü...

Uğur Dündar

CANKURTARANDI
Orancı'nın kuzenini doğrular nitelikteki itiraflar ise Uğur Dündar'ın CHP yandaşı Sözcü gazetesindeki köşesinden çıktı. Dündar, 14 Mart 2024 tarihinde yayımlanan köşe yazısında gençliğinde Çınar Otel'de cankurtaran olduğunu söylemişti. "Harçlığımı çıkarmak için işe girdim. Nedense kurtardıklarımın hepsi kadındı" demişti.

DÜNDAR 1970'Lİ YILLARDA DİSKOTEĞİNİ İŞLETTİ
Bu arada Uğur Dündar'ın 1970'li yıllarda oteldeki diskoteği işlettiği, Cem Yılmaz'ın da öğrenciyken otelde çalıştığı öğrenildi. Dündar'ın daha sonra otelin kafeteryasını da işlettiği bildirildi.

Çınar Otel

Dündar, 14 Mart 2024 tarihli köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ne iş yapıyorsun delikanlı sen?" dediklerinde "Cankurtaranım" diyordum. Bembeyaz, kolalı üniformamla işe başladığım ilk yaz, yedi kişinin hayatını kurtardım. Nedense kurtardıklarımın hepsi kadındı!.. Böylece onların kahramanı olmuştum. İskelede yürürken birbirlerine beni gösterip "İşte hayatımı kurtaran genç" diyorlardı. Ünlü simalarla da ilk kez burada tanıştım. Onlardan biri, taraftarı olmaktan her zaman gurur duyduğum ve ileride adını sevgili oğlum Bartu'da yaşatacağım, Fenerbahçe'nin efsanevi sporcusu Can Bartu'ydu. Çınar Otel sadece Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı oteli değil. 65 yıllık geçmişinde nice tanıklıklar ve nice anılar var. Benim de öyle… Hepsini yazsam sayfalar almaz."



UĞUR DÜNDAR'IN TÜKENİŞİ
Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Ömer Karahan, Dündar'ın çelişkili açıklamalarına dikkat çekti. Karahan, "Yıllardır 'kadının beyanı esastır' şiarıyla hareket ettiğini savunan Uğur Dündar, sıra kendine gelince neden agresifleşiyor, kendine sorular sorulmasını neden hazmedemiyor?" ifadelerini kullandı.

İşte Karahan'ın 23 Nisan tarihli yazısı:

Dilara Gülatan'ın babalık davası açtığı, ardından da yapılan babalık testine itiraz edip yenilenmesini istemesi Uğur Dündar'ı fena kızdırdı. Dündar önce konuyla ilgili haberlere yayın yasağı getirdi, ardından da gerçeği arayan meslektaşlarına hakaret ederek hayali düşman senaryoları yazmaya başladı.

Suphiye Orancı'nın kızları

GERÇEK ORTAYA ÇIKAR
Uğur Dündar, sesini yükselterek karşısındakileri sindirmek, kudretli zamanlarında olduğu gibi herkesi hazır ola geçirmek istiyor. Ama unuttuğu bir şey var; artık güçlünün güçsüzü ezdiği o eski Türkiye yok! Ve çok sevdiğim bir laf var; Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır! Dündar hakkındaki şu ciddi iddialara tatmin edici cevaplar vermeli:

Dilara Gülatan'ın DNA raporunun alınması sırasında prosedürün ihlal edildiğine dair iddiaları mı Dündar'ın huzurunu kaçırdı. Yoksa Dündar'ın uykularını kaçıran şey; yeni bir DNA testi yaptırmak mı? Zira ikinci testte ilkinden farklı sonuçla karşılaşan başka ünlü isimler var. Dündar, Dilara Gülatan'ın annesi Suphiye Orancı'yı hiç görmediğini, hiç bir araya gelmediğini üstüne basa basa söyledi. Ancak Suphiye Orancı'nın İzmir'de yaşayan teyzesinin kızı N. H. diyor ki; "Suphiye'nin Uğur Dündar ile Yeşilköy Çınar Otel'de görüştüğüne şahidim!"

Uğur Dündar ve Metin Akpınar

Bugüne kadar bu durumu inkar eden Dündar bakalım buna ne diyecek? Uğur Dündar, daha önce hiç görmediğini söylediği Suphiye Orancı hakkında dün aşağılayıcı, iğneleyici bir ifade kullandı: "Hırsızlıktan cezaevinde yatmış, (Daha fazlasını söylemek istemiyorum) bir kadının yalanları…"

Dündar, Suphiye Orancı hakkında neden ağız değiştirdi. Yoksa gerçeklerin ayak sesleri Dündar'ı korkuttu da yapacağı savunma değişikliği için zemin hazırlamak için mi Suphiye Orancı hakkında bu uygunsuz ifadeleri kullandı?

Yıllardır 'kadının beyanı esastır' şiarıyla hareket ettiğini savunan Uğur Dündar, sıra kendine gelince neden agresifleşiyor, kendine sorular sorulmasını neden hazmedemiyor?

Duygu Nebioğlunun annesi Suphiye Orancı Metin Akpınarın da filminde oynamış! İbrahim Tatlıses sessizliğini bozdu! Erol bulundu
Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı Metin Akpınar'ın da filminde oynamış! İbrahim Tatlıses sessizliğini bozdu! Erol bulundu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıklıyor! Toplantı öncesi piyasalarda son durum ne? İşte tahminler...
Duygu Nebioğlu’na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı! Fraye fikrini değiştirdi! Uğur Dündar yıllar önce korkusunu itiraf etmiş: Kadının biri kucağında çocukla...
Online İngilizce öğrenme
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel TBMM resepsiyonunda ne konuştu? İşte Erdoğan-Özel konuşmasının detayları!
Aslan’dan bomba hamle! Porto’nun yıldızı geliyor
312 günlük sır DNA’da | Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Uzmanlar değerlendirdi: Her anlamda şaşırtıcı
Başkan Erdoğan-Steinmeier görüşmesi dünya basınında! Alman gazete ‘Türk Başkan daha cesur konuştu’ dedi
Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında: Banu Parlak’la yüzleşme zamanı: Aylık gelirini açıkladı | Gözyaşlarını tutamadı
Son dakika: Eski Spor Bakanı ve Trabzonspor Eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu | Ölüm sebebi belii oldu
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek: Ziyaretler başlıyor
Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat
Yeni 6’lı masa mı? Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve DEM’li Mithat Sancari Walter Steinmeier’in döner kesme töreninde neden buluştu?
Başkan Erdoğan’ın Bağdat çıkarması sonrası yeni dönem! Irak’taki su krizine çözüm Türkiye’den
Emekliye yeni maaş tablosu çıktı! Temmuzda SSK, Bağ-Kur’luya 3 formüllü zam geliyor! 10.000, 11.000, 12.000 TL aylık alanlar...
Soykırımcı İsrail’in Gazze finansörü ABD’den skandal Ermenistan açıklaması! Joe Biden utanmadan Türkiye’yi suçladı
SON DAKİKA