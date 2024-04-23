36’lık Yağmur Sarıoğlu’nun 38 kilo verdiren sırrı! 88 kilodan 50’ye çatır çatır eridi! Meğer sadece bu yöntemle...

Yağmur Sarıoğlu 'nun kilo verme sürecinde düzenli kardiyo antrenmanları ve sağlıklı beslenmeye özen gösterdiği de belirtiliyor. Bu süreçte düzenli yürüyüşler yaparak ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla destekleyerek, sağlıklı bir şekilde kilo verdiği biliniyor. 38 kilo vererek 88 kilodan 50 kiloya düşen Yağmur Sarıoğlu'nun hikayesi, motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor.

🥗 Aperatifler:

Elma dilimleri veya havuç çubukları

Badem veya ceviz

Aralıklı oruç diyeti veya herhangi bir diyet programına başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız çok önemlidir. Herkesin vücut yapısı farklıdır ve bir diyet programı herkes için uygun olmayabilir.