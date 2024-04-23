36’lık Yağmur Sarıoğlu’nun 38 kilo verdiren sırrı! 88 kilodan 50’ye çatır çatır eridi! Meğer sadece bu yöntemle...

Sabri Sarıoğlu ile evlenen Yağmur Sarıoğlu, hamilelik sürecinde yaşadığı kilo artışıyla gündeme geldi. Hamilelik döneminde 88 kiloya kadar çıkan Yağmur Sarıoğlu'nun zayıflama sırrı pek çok kişinin merak konusu haline geldi.
Sabri Sarıoğlu ile evlenen Yağmur Sarıoğlu, hamilelik sürecinde yaşadığı kilo artışıyla gündeme geldi. Hamilelik döneminde 88 kiloya kadar çıkan Yağmur Sarıoğlu'nun zayıflama sırrı pek çok kişinin merak konusu haline geldi.
Ünlü isim Yağmur Sarıoğlu 2020 yılında, kilo verme sürecinde aralıklı oruç yöntemini tercih ederek doğum kilolarından kurtuldu.
Aralıklı oruçta, 16 saat boyunca hiçbir şey yenmiyor ve sonraki 8 saat içinde yemek yeme serbest oluyor. Bu süre içerisine uyku saatleri de dahil ediliyor.
Yağmur Sarıoğlu'nun kilo verme sürecinde düzenli kardiyo antrenmanları ve sağlıklı beslenmeye özen gösterdiği de belirtiliyor. Bu süreçte düzenli yürüyüşler yaparak ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla destekleyerek, sağlıklı bir şekilde kilo verdiği biliniyor. 38 kilo vererek 88 kilodan 50 kiloya düşen Yağmur Sarıoğlu'nun hikayesi, motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor.
ÖRNEK ARALIKLI ORUÇ DİYET LİSTESİ
🌅 Kahvaltı
🌃 Akşam Yemeği
🥗 Aperatifler:
Aralıklı oruç diyeti veya herhangi bir diyet programına başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız çok önemlidir. Herkesin vücut yapısı farklıdır ve bir diyet programı herkes için uygun olmayabilir.