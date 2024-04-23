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Mehmed: Fetihler Sultanı’nın Halime Hatun’u Emine Ün’ün kızına bakın! Duru Kınay annesini solladı! “Boynuz kulağı geçmiş”

Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal, Seçkin Özdemir, Teoman Kumbaracıbaşı, Kenan Çoban gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Halime Hatun karakterini canlandıran Emine Ün, kızı Duru ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun güzeller güzeli kızının son halini görenler hayran kalarak "Boynuz kulağı geçmiş" yorumunda bulundu. İşte güzelliğiyle annesini sollayan Duru Kınay'ın son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 16:33 Güncelleme 23 Nisan 2024, 16:33
Mehmed: Fetihler Sultanı’nın Halime Hatun’u Emine Ün’ün kızına bakın! Duru Kınay annesini solladı! “Boynuz kulağı geçmiş” 1

Şimdilerde Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Halime Hatun karakterini canlandıran Emine Ün, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Mehmed: Fetihler Sultanı’nın Halime Hatun’u Emine Ün’ün kızına bakın! Duru Kınay annesini solladı! “Boynuz kulağı geçmiş” 2

Ünlü oyuncu son olarak kızı Duru Kınay ile gündeme geldi. Ün'ün gözlerden uzak büyüttüğü kızı, son haliyle kendine hayran bıraktı.

Mehmed: Fetihler Sultanı’nın Halime Hatun’u Emine Ün’ün kızına bakın! Duru Kınay annesini solladı! “Boynuz kulağı geçmiş” 3

Ünlü oyuncunun güzeller güzeli kızı için sosyal medyada "Boynuz kulağı geçmiş" yorumu yapıldı.

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