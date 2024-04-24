Gönül Dağı’na kor gibi gelen ayrılık kararı! Selma’nın hikayesi bitiyor yerine de...

Gönül Dağı 136. yeni bölümüyle izleyicileri yine büyük bir duygusal yolculuğa çıkarıyor. Yayınlanan son fragmanda dizinin sevilen karakterleri için zorlu anlar yaşanacak ve izleyiciler bu anlara tanıklık edecek. Elif'in yaşadığı ani sancılar ve ardından aldığı kötü haber herkesi derinden etkileyecek.