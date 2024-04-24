Gönül Dağı’na kor gibi gelen ayrılık kararı! Selma’nın hikayesi bitiyor yerine de...

Bu durum, dizinin takipçilerini Selma'nın akıbetini öğrenmek için yeni bölümü sabırsızlıkla beklemeye itiyor.
SELMA ÖLECEK Mİ?
Selma karakterinin ölüp ölmeyeceği, karakteri canlandıran Melis Sevinç'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümde belli olacak.
Gönül Dağı'nın merakla beklenen 136. bölümü cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Gedelli'de Ramazan Bayramı coşkusu yaşanırken, amcaoğulları yeni icatlarından sinyal beklemekteydi. Ali, Yusuf ve Ramazan Jr., bayram günü ansızın ortadan kayboldu.
Selma ve Taner, bayramda yeni evli bir çift olarak akrabalarını ziyarete gitti.