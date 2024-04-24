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Gönül Dağı'na kor gibi gelen ayrılık kararı! Selma'nın hikayesi bitiyor yerine de...

Gönül Dağı dizisi 136. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı dizinin sadık takipçilerini hem heyecanlandırdı hem de gözyaşlarına boğdu. Fragman önümüzdeki bölümde yaşanacak olan dramatik olaylara dair önemli ipuçları barındırıyor. Karakterlerin yaşayacağı zorluklar, aşklar ve dramalar dizinin takipçilerini her hafta olduğu gibi bu hafta da etkilemeye devam edecek.

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 12:17 Güncelleme 24 Nisan 2024, 15:37
Gönül Dağı’na kor gibi gelen ayrılık kararı! Selma’nın hikayesi bitiyor yerine de...

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Gönül Dağı 136. yeni bölümüyle izleyicileri yine büyük bir duygusal yolculuğa çıkarıyor. Yayınlanan son fragmanda dizinin sevilen karakterleri için zorlu anlar yaşanacak ve izleyiciler bu anlara tanıklık edecek. Elif'in yaşadığı ani sancılar ve ardından aldığı kötü haber herkesi derinden etkileyecek.

ACI HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ

Fragmanın en çarpıcı sahnelerinden biri de Selma'nın başına gelen talihsiz kaza oldu.

Gönül Dağı 136. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan Selma'nın durumu merak konusu.

Bu durum, dizinin takipçilerini Selma'nın akıbetini öğrenmek için yeni bölümü sabırsızlıkla beklemeye itiyor.

SELMA ÖLECEK Mİ?

Selma karakterinin ölüp ölmeyeceği, karakteri canlandıran Melis Sevinç'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümde belli olacak.

Gönül Dağı'nın merakla beklenen 136. bölümü cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Gedelli'de Ramazan Bayramı coşkusu yaşanırken, amcaoğulları yeni icatlarından sinyal beklemekteydi. Ali, Yusuf ve Ramazan Jr., bayram günü ansızın ortadan kayboldu.

Selma ve Taner, bayramda yeni evli bir çift olarak akrabalarını ziyarete gitti.

Selami, kasabaya gelen birine yardım etmek için yola çıktı. Bu yolculukta Selami, hangi kişinin eşyalarına ulaşacaktı?

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