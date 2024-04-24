Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli'nin son hali Buse Varol’un kopyası! 22’lik genç kız oldu! Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen’in kardeşiydi...

Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır, Neslihan Atagül, Fahriye Evcen gibi isimleri bir araya getiren Yaprak Dökümü dizisinin çocuk yıldızı Şebnem Ceceli, yıllar sonra gündem oldu. Dizide Halil Ergün'ün canlandırdığı Ali Rıza Bey'in en küçük kızı Ayşe'yi canlandıran Ceceli'nin son halini görenler şaşıp kaldı. Güzelliğiyle hayran bırakan 22 yaşındaki Ceceli, sosyal medyada Alişan'ın eşi Buse Varol'a benzetildi.