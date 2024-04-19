Kızılcık Şerbeti dizisinde Apo gelişmesi! Ahmet Mümtaz Taylan açıkladı! 3. sezonda Settar Tanrıöğen...

Ahmet Mümtaz Taylan , Apo karakterine hızlıca adapte oldu ve izleyicilerin beğenisini kazandı. Ancak izleyicilerin merakla beklediği soru ise Settar Tanrıöğen 'in diziye geri dönüp dönmeyeceği.

Bu açıklama, izleyicileri hem heyecanlandırıyor hem de meraklandırıyor. Settar Tanrıöğen'in Apo olarak geri dönüşü mümkün mü, yoksa Ahmet Mümtaz Taylan mı karakterin kalıcı yüzü olacak, zaman gösterecek gibi görünüyor.