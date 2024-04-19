24'lük Zehra Güneş yeni sevgilisiyle de yürütemedi! Eren Dişli'yle evleneceklerdi! Meğer ünlü futbolcuyla...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, kariyeri ve özel hayatıyla dillerden düşmüyor. Güzel voleybolcu, sadece oyunuyla değil, aynı zamanda çekiciliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 24 yaşındaki genç sporcu, bir dönem aşk yaşadığı Eren Dişli ile evlilik planları yapmış ancak son anda bu karardan vazgeçmişti. Ünlü voleybolcu yeni bir aşka yelken açsa da bu ilişkileri de uzun sürmedi. İşte detaylar...