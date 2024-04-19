24'lük Zehra Güneş yeni sevgilisiyle de yürütemedi! Eren Dişli'yle evleneceklerdi! Meğer ünlü futbolcuyla...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, kariyeri ve özel hayatıyla dillerden düşmüyor. Güzel voleybolcu, sadece oyunuyla değil, aynı zamanda çekiciliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 24 yaşındaki genç sporcu, bir dönem aşk yaşadığı Eren Dişli ile evlilik planları yapmış ancak son anda bu karardan vazgeçmişti. Ünlü voleybolcu yeni bir aşka yelken açsa da bu ilişkileri de uzun sürmedi. İşte detaylar...
Milli voleybolun genç ve başarılı isimleri Zehra Güneş ve Berke Öze ilişki sona erdi. İlişkinin sona ermesinin ardından ikilinin neden ayrıldığı merak konusu oldu.
Milli voleybol dünyasının genç yıldızlarından Zehra Güneş ve Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer'in ilişkisi sona erdi. İkilinin yoğun spor kariyerleri, ilişkilerine yeterince vakit ayıramamalarına neden oldu.
Özellikle antrenmanlar ve maçlar arasındaki sıkışık program, genç sporcuların birbirleriyle zaman geçirmesini zorlaştırdı.