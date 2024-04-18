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Ünlü oryantal Tanyeli 99 kilo haliyle şoke etti! 10 ayda 34 kilo verdi! "Zombi gibi olacağım..."

Türkiye'nin unutulmaz oryantali Tanyeli, son dönemdeki çarpıcı dönüşümüyle gündemden düşmüyor. Yıllar önce yurt dışına taşınan ve burada sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tanyeli, Türkiye'ye dönerek adeta yeniden doğdu.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 11:54 Güncelleme 19 Nisan 2024, 11:55
Ünlü oryantal Tanyeli 99 kilo haliyle şoke etti! 10 ayda 34 kilo verdi! Zombi gibi olacağım...

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Bir zamanların efsane oryantali Tanyeli geçtiğimiz sene kilo verme çabaları ve ruhsal dönüşümüyle gündemdeydi. Yıllar önce yurt dışına taşınan Tanyeli, geçtiğimiz mayıs ayından bu yana pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Tanyeli'nin eski halini görenler ise büyük bir şaşkınlık yaşıyor. İşte o fotoğraflar...

AMELİYATLA KİLO VERDİ

Tanyeli, uzun yıllardır mücadele ettiği kilo sorununu 2022 yılında ameliyatla geride bıraktı.

Sağlıklı bir yaşama adım atan ünlü oryantal, eski formuna kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ünlü oryantal geçtiğimiz yıl verdiği röportajda ise şu ifadeleri kullandı;

" Artık kilo vermeye devam etmiyorum. Çünkü bu ameliyatın psikolojik bir sıkıntısı var. Kendime yaptığım en büyük yatırım. Evet, ama kilo fazla vermeye başladığında şöyle bir durum oluyor; Daha fazla kilo verirsem 'zombi gibi olacağım' vermemem lazım… Bu sefer karbonhidrata yükleniyorsun, kilo vermeyi durdursun diye. Biraz kaçırınca da acaba eskisi gibi mi olacağım endişesi başlıyor. Her gün bu durumu yaşıyorum, bu benim için büyük sıkıntı! "

PANKREAS KANSERİYLE MÜCADELE

Ancak Tanyeli'nin mücadelesi burada bitmiyor. Geçtiğimiz mayıs ayından bu yana pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli, bu zorlu süreçte de dimdik ayakta duruyor. Güçlü duruşu ve pozitif enerjisiyle sevenlerine ilham veren Tanyeli, hastalığına rağmen umut dolu bir şekilde ilerliyor.

ŞAŞIRTICI DÖNÜŞÜM

Tanyeli'nin eski halini görenler ise büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Şimdilerde zayıflığı ve sağlıklı görüntüsüyle dikkat çeken ünlü oryantal, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla hayranlarını adeta büyülüyor.

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