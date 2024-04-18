Ünlü oryantal Tanyeli 99 kilo haliyle şoke etti! 10 ayda 34 kilo verdi! "Zombi gibi olacağım..."

Ünlü oryantal geçtiğimiz yıl verdiği röportajda ise şu ifadeleri kullandı;

" Artık kilo vermeye devam etmiyorum. Çünkü bu ameliyatın psikolojik bir sıkıntısı var. Kendime yaptığım en büyük yatırım. Evet, ama kilo fazla vermeye başladığında şöyle bir durum oluyor; Daha fazla kilo verirsem 'zombi gibi olacağım' vermemem lazım… Bu sefer karbonhidrata yükleniyorsun, kilo vermeyi durdursun diye. Biraz kaçırınca da acaba eskisi gibi mi olacağım endişesi başlıyor. Her gün bu durumu yaşıyorum, bu benim için büyük sıkıntı! "