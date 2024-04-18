Kayıp Kamyon beyaz perdeye taşınıyor! Bir Z kuşağı hikayesi... "Naif ve güzel bir senaryomuz var"

Senaryo yarışmasında finale kalıp ödüle hak kazanan projelerden olan 'Kayıp Kamyon
', Sinehane yapımcılığında beyaz perdeye taşınıyor.
Ekrem Arslan'ın yönettiği, Bülent Emin Yarar
, Yetkin Dikinciler
, Ülkü Hilal Çiftçi, Engin Hepileri ve Gözde Çığacı'nın rol aldığı film, komedi ve dramı harmanlıyor.
Bülent Emir Yarar
"BİR Z KUŞAĞI HİKAYESİ ÇIKIYOR KARŞIMIZA"
'Kayıp Kamyon
'un başrol oyuncusu Bülent Emir Yarar; annesini ve babasını kaybetmiş 15 yaşındaki bir gencin dedesiyle yaşantısını anlatan filmle ilgili "Çok dolu dolu, hepimizi heyecanlandıracak güzel bir hikaye. Dedenin sorumluluğu var ve torununun üzerine titriyor. Dedeyle zaman zaman atışmalar, zaman zaman beraber geçirdikleri vakitler... Bir Z kuşağı hikayesi çıkıyor karşımıza. Hayatın içinde ne varsa o var. Dram da var komedi de"
değerlendirmesinde bulundu.