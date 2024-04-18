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Kayıp Kamyon beyaz perdeye taşınıyor! Bir Z kuşağı hikayesi... "Naif ve güzel bir senaryomuz var"

Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Engin Hepileri ve Gözde Çığacı'nın rol aldığı Kayıp Kamyon beyaz perdeye taşınıyor. Kayıp Kamyon ile ilgili Engin Hepileri "Naif ve güzel bir senaryomuz var" ifadelerini kullandı. Yetkin Dikinciler "Bu proje 'Benim derdim bende kalsın önce seninkini halledelim' diyen güzel insanlar ile dolu" dedi. Filmde 15 yaşındaki Zeynep'i canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi ise "Zeynep karakteri beni kendisine çok çekti, o yüzden hemen olsun istedim" diye konuştu. Bülent Emir Yarar da Kayıp Kamyon ile ilgili "Bir Z kuşağı hikayesi çıkıyor karşımıza" değerlendirmesini yaptı.

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 15:33 Güncelleme 18 Nisan 2024, 17:08
Kayıp Kamyon beyaz perdeye taşınıyor! Bir Z kuşağı hikayesi... Naif ve güzel bir senaryomuz var

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Senaryo yarışmasında finale kalıp ödüle hak kazanan projelerden olan 'Kayıp Kamyon', Sinehane yapımcılığında beyaz perdeye taşınıyor.

Ekrem Arslan'ın yönettiği, Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Engin Hepileri ve Gözde Çığacı'nın rol aldığı film, komedi ve dramı harmanlıyor.
Bülent Emir YararBülent Emir Yarar

"BİR Z KUŞAĞI HİKAYESİ ÇIKIYOR KARŞIMIZA"

'Kayıp Kamyon'un başrol oyuncusu Bülent Emir Yarar; annesini ve babasını kaybetmiş 15 yaşındaki bir gencin dedesiyle yaşantısını anlatan filmle ilgili "Çok dolu dolu, hepimizi heyecanlandıracak güzel bir hikaye. Dedenin sorumluluğu var ve torununun üzerine titriyor. Dedeyle zaman zaman atışmalar, zaman zaman beraber geçirdikleri vakitler... Bir Z kuşağı hikayesi çıkıyor karşımıza. Hayatın içinde ne varsa o var. Dram da var komedi de" değerlendirmesinde bulundu.
Engin HepileriEngin Hepileri

"NAİF VE GÜZEL BİR SENARYOMUZ VAR"

Engin Hepileri "Canlandırdığım karakter kötü adam diye nitelendiriliyor ama öyle olmadığı çıkıyor ortaya. Naif ve güzel bir senaryomuz var. Rengarenk bir dünya" ifadelerini kullandı.
Yetkin DikincilerYetkin Dikinciler


Yetkin Dikinciler ise filmle ilgili "İnsanların birbirine 'Ya bir derdin var mı?' diye sormayı unuttuğumuz bir dönemdeyiz. Dertlerin paylaşılınca çözüleceğini anlatıyoruz. Bu proje 'Benim derdim bende kalsın önce seninkini halledelim' diyen güzel insanlar ile dolu. Dertleşmenin ve bağlanmanın çok güzel altı çizilmiş" dedi.


Filmde 15 yaşındaki Zeynep'i canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi "Kuşak çatışmaları yaşıyor dedesiyle Zeynep. Ben normal hayatımda şarkı söylemeyi çok seviyorum, Zeynep de öyle ve ukulele çalıyor. Zeynep karakteri beni kendisine çok çekti, o yüzden hemen olsun istedim. Bülent ağabey ve Yetkin ağabeyi tanıyorum daha önceden. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.

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