7 günde 7 kilo verdiren Pınar Deniz'in sırrı! Yargı'nın Ceylin'i 62'den 55'ee bu yöntemle düştü! Su diyeti ile hızlı kilo verme...

Pınar Deniz , geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir röportajda su diyeti ile kilo verdiğini belirtmesinin ardından su diyeti sık sık gündeme geliyor.

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Su diyetinin temel prensibi, günde en az 2 - 2.5 litre su ya da sıvı tüketimi yaparak kilo kaybını hızlandırmak. Ancak uzmanlar, sadece su içmenin yanında, vücudun ihtiyaç duyduğu besin ögelerini almak için çeşitli sıvıların da diyet listesine eklenmesini öneriyor.