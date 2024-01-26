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7 günde 7 kilo verdiren Pınar Deniz'in sırrı! Yargı'nın Ceylin'i 62'den 55'ee bu yöntemle düştü! Su diyeti ile hızlı kilo verme...

Son dönemde gündeme gelen su diyeti, ünlü isimler arasında da popülerliğini koruyor. Yargı dizisinin başarılı oyuncusu Pınar Deniz, bu etkileyici diyeti uygulayarak kısa sürede 7 kilo verdi. İşte Pınar Deniz'in zayıflama sırrı ve su diyeti hakkında detaylar!

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 20:33 Güncelleme 26 Ocak 2024, 20:33
7 günde 7 kilo verdiren Pınar Deniz’in sırrı! Yargı’nın Ceylin’i 62’den 55’ee bu yöntemle düştü! Su diyeti ile hızlı kilo verme... 1

Pınar Deniz, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir röportajda su diyeti ile kilo verdiğini belirtmesinin ardından su diyeti sık sık gündeme geliyor.

7 günde 7 kilo verdiren Pınar Deniz’in sırrı! Yargı’nın Ceylin’i 62’den 55’ee bu yöntemle düştü! Su diyeti ile hızlı kilo verme... 2

Su diyetinin temel prensibi, günde en az 2 - 2.5 litre su ya da sıvı tüketimi yaparak kilo kaybını hızlandırmak. Ancak uzmanlar, sadece su içmenin yanında, vücudun ihtiyaç duyduğu besin ögelerini almak için çeşitli sıvıların da diyet listesine eklenmesini öneriyor.

7 günde 7 kilo verdiren Pınar Deniz’in sırrı! Yargı’nın Ceylin’i 62’den 55’ee bu yöntemle düştü! Su diyeti ile hızlı kilo verme... 3

ÖRNEK SU DİYETİ LİSTESİ

KAHVALTI:

🍋 1 bardak ılık limonlu su
🥣 Yulaf ezmesi (süt veya badem sütü ile) üzerine taze meyve dilimleri
☕️ 1 bardak yeşil çay veya bitki çayı

ARA ÖĞÜN:

🍍 1 dilim ananas veya karpuz

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