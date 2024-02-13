PLAN 2: ÇORBA İLE 1-2 KİLO HEDEFİ Sabah Kalkar Kalkmaz: Bir fincan sıcak yeşil çay.

Sabah Kahvaltısı: Unsuz hazırlanmış bir kase sebze çorbası.

Öğle Yemeği: Çorba ile iki dilim tam buğday ekmeği.

Ara Öğün: Bir fincan sıcak yeşil çay.

Akşam Yemeği: Salata ya da çeyrek kepek ekmeğine hazırlanmış bol yeşillik içeren bir sandviç.

HAFTADA 3 KİLO VERME İÇİN İPUÇLARI Günlük en az 30 dakika egzersiz yapmak, kilo verme sürecini hızlandırabilir.

Günde en az 12 su bardağı su içmek ve suya limon eklemek, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olabilir.

Kahvaltıyı atlamamak ve dengeli beslenmek, kilo verme sürecini destekler.

Ara öğünlerde yeşil çay içmek, metabolizmanın yavaşlamasını önler.

Sabırlı olmak ve azimle devam etmek, sağlıklı kilo vermenin anahtarıdır.

Şeker ve tuz tüketimini azaltmak, daha sağlıklı bir diyetin temelidir. UYARI: Herkesin vücut yapısı farklıdır, bu nedenle kilo verme sürecinde uzman görüşü almak önemlidir. Sağlıklı kilo verme hedeflerine ulaşmak için diyet ve egzersiz programları, bireyin özel ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenmelidir.

"UMARIM BU KİLOLARLA GEBERİR GİDERSİN" 2023 yılının sosyal medya platformlarında kilosuyla ilgili yapılan hakaret dolu yorumlar ve paylaşımların ardından Kandemir, sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı.

Kandemir, gelen yorumların hakaret boyutuna ulaşmasından dolayı sosyal medya üzerinden isyan etti. Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Çirkin dünyanıza beni dahil etmeyin. Bilmediğiniz çok şey var, kırmayın kalbimi" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Kandemir, sosyal medya capsleri ve bazı kişilerce atılan ses kayıtlarını da ifşa ederek, yaşadığı olumsuz durumu paylaştı.