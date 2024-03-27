Derya Taşbaşı evli mi, çocuğu var mı? Mutfak Bahane sunucusu kimdir, nereli, kaç yaşında?

ATV'nin sevilen programlarından "Mutfak Bahane" büyük bir ilgiyle takip ediliyor. "Mutfak Bahane", hafta içi her gün izleyicilerle buluşarak beş çiftin en iyisi olmak için kıyasıya bir yarışa sahne oluyor. Programın her gününde, beş farklı çift, kendi yemek tariflerini sunarak jüri ve izleyicilerin beğenisini kazanmaya çalışıyorlar. Programın sunucusu Derya Taşbaşı ise enerjisi ve sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Derya Taşbaşı kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...