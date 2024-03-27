Derya Taşbaşı evli mi, çocuğu var mı? Mutfak Bahane sunucusu kimdir, nereli, kaç yaşında?

ATV'nin sevilen programlarından "Mutfak Bahane" büyük bir ilgiyle takip ediliyor. "Mutfak Bahane", hafta içi her gün izleyicilerle buluşarak beş çiftin en iyisi olmak için kıyasıya bir yarışa sahne oluyor. Programın her gününde, beş farklı çift, kendi yemek tariflerini sunarak jüri ve izleyicilerin beğenisini kazanmaya çalışıyorlar. Programın sunucusu Derya Taşbaşı ise enerjisi ve sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Derya Taşbaşı kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...
DERYA TAŞBAŞI KİMDİR?
Mutfak Bahane ile hafta içi her gün evlere konuk olan Derya Taşbaşı, 24 Mayıs 1985 yılında Almanya'nın Mönchengladbach şehrinde dünyaya geldi. Gurbetçi bir ailenin kızı olarak Almanya'da doğan Derya Taşbaşı, orta okul ve lise eğitimini Almanya'nın Köln kentinde tamamladı. 2004 yılında bir proje kapsamında Türkiye gelen ünlü sunucu, üniversite eğitimine Türkiye'de devam etti.
Kendisine Türkiye'nin kapılarını aralayan projenin sona ermesiyle birlikte ülkesinde kalmaya karar veren Derya Taşbaşı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı okudu. Aldığı eğitimin ardından hayalindeki işi yapmak isteyen Derya Taşbaşı oyunculuğa attı.