SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Derya Taşbaşı evli mi, çocuğu var mı? Mutfak Bahane sunucusu kimdir, nereli, kaç yaşında?

ATV'nin sevilen yemek programı "Mutfak Bahane", her hafta birbirinden lezzetli tarifler ve keyifli sohbetlerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Programın sunucusu Derya Taşbaşı'nın sempatik tavrı ve mutfaktaki ustalığı da izleyicilerden tam not alıyor. Peki, Derya Taşbaşı kimdir? Derya Taşbaşı, 1985 yılında Almanya'da doğdu. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde tamamladı. Oyunculuk ve sunuculuk gibi alanlarda da yeteneğini keşfeden Taşbaşı, birçok dizi ve programda yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 09:40 Güncelleme 27 Mart 2024, 09:40
Derya Taşbaşı evli mi, çocuğu var mı? Mutfak Bahane sunucusu kimdir, nereli, kaç yaşında?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ATV'nin sevilen programlarından "Mutfak Bahane" büyük bir ilgiyle takip ediliyor. "Mutfak Bahane", hafta içi her gün izleyicilerle buluşarak beş çiftin en iyisi olmak için kıyasıya bir yarışa sahne oluyor. Programın her gününde, beş farklı çift, kendi yemek tariflerini sunarak jüri ve izleyicilerin beğenisini kazanmaya çalışıyorlar. Programın sunucusu Derya Taşbaşı ise enerjisi ve sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Derya Taşbaşı kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

DERYA TAŞBAŞI KİMDİR?

Mutfak Bahane ile hafta içi her gün evlere konuk olan Derya Taşbaşı, 24 Mayıs 1985 yılında Almanya'nın Mönchengladbach şehrinde dünyaya geldi. Gurbetçi bir ailenin kızı olarak Almanya'da doğan Derya Taşbaşı, orta okul ve lise eğitimini Almanya'nın Köln kentinde tamamladı. 2004 yılında bir proje kapsamında Türkiye gelen ünlü sunucu, üniversite eğitimine Türkiye'de devam etti.

Kendisine Türkiye'nin kapılarını aralayan projenin sona ermesiyle birlikte ülkesinde kalmaya karar veren Derya Taşbaşı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı okudu. Aldığı eğitimin ardından hayalindeki işi yapmak isteyen Derya Taşbaşı oyunculuğa attı.

Derya Taşbaşı, birbirinden önemli dizilerde rol alarak ekran yolculuğuna başlamış oldu. Oyunculuk macerasının ardından sunuculuğa adım atan başarılı isim, birçok ulusal kanalda farklı tarzda programlara imza attı. Recep İvedik 2 filmiyle sinema tecrübesi de yaşayan ünlü sunucu, aynı zamanda birçok reklam filminde yer aldı.

MUTFAK BAHANE SAAT KAÇTA?

Son olarak Mutfak Bahane ile izleyenlerin karşısına çıkan Derya Taşbaşı, sunumu ve yarışmacılarla diyaloğu ile büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Derya Taşbaşı'nın sunumuyla Mutfak Bahane hafta içi her gün 14.00'te atv ekranında izleyicisiyle buluşuyor.

Mutfak Bahane’de Şef Suna Aydın’ı çileden çıkaran anlar!Mutfak Bahane’de Şef Suna Aydın’ı çileden çıkaran anlar!
Mutfak Bahane'de Şef Suna Aydın'ı çileden çıkaran anlar!
ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri izleyiciyle buluştu!ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri izleyiciyle buluştu!
ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri izleyiciyle buluştu!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Para kulesinin her katında yol arkadaşları var! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye başkanı Ali Kılıç ifade verecek
Batı’dan destek Soros’tan maaş! Algı tüccarları Teyit Org ve Doğruluk Payı’nın fon miktarı 50 milyonu aştı
Vakıf Katılım
Emekliye destek yağmuru: Özel indirim ve kampanyalar için düğmeye basıldı! Gıda, giyim, ulaşım...
Kemalciler Ekrem’e kaybettirmek için saha çalışmalarına başladı! İstanbul’da Kılıçdaroğlu fotoğraflı ‘Hançercilere oy yok’ afişleri
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum: 31 Mart’ta gerçek belediyecilikten sağlam İstanbul’dan yana olun
Ordu Büyükşehir Belediyesi
Türk ekonomisine operasyon çekmek isteyenler de bir kez daha sahnede! Spekülasyonda gaza bastılar
Promosyon rüzgarı özele taşındı: Bankaların uygulaması nasıl? Dul ve yetimler ne kadar alacak? Şubeye gitmek şart mı?
Hangi Milli Görüşçü CHP’ye kazandırmayı zafer sayar? Fatih Erbakan’a ’İstanbul’ çağrısı: Bu vebalden kurtulamazsın
Dilan Polat’ın kara kutusu Şule kendi ülkesinde gece kulübü açtı! Dosta düşmana mesaj gönderdi: Keyfim yerinde
Kandil’deki terör baronları yine sahnede! Elebaşı Bese Hozat İmamoğlu’na oy dilendi: DEM’e Sermaye İstanbul’da kazançlı çıkarsınız talimatı
Terör örgütü PKK’dan Belçika’daki Türklere ölüm listeli provokasyon! Ankara harekete geçti: Başkan Erdoğan’dan yaralı gence telefon
Etki ajanlarının ’İsrail ile silah ticareti’ manipülasyonu kısa sürdü! Takvim.com.tr provokatör Metin Cihan’ın dosyasını açtı
Başkan Erdoğan, Joe Biden görüşmesinin tarihi belli oldu! ABD’deki kritik görüşmede bir ilk yaşanacak | Masada hangi konular var?
SON DAKİKA