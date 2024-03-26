SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan böyle yağ yakıyor! 52 kilo olma sırrı! Kerem Bürsin'le birlikte...

Sevilen oyuncu Devrim Özkan, "Ne Gemiler Yakım" dizisinin finalinin ardından hayranlarını heyecanlandıran bir haberle gündeme geldi. Özkan, yakında Kerem Bürsin ile başrolü paylaşacağı yeni dizi projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Henüz dizinin adı ve konusu hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da, ikilinin birlikteliği şimdiden büyük ilgi uyandırdı. Başarılı oyuncuların uyumu ve projenin gizemli detayları, diziyi merakla beklenenler arasına sokmaya yetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 09:22 Güncelleme 27 Mart 2024, 09:22
Torreira’dan ayrılan Devrim Özkan böyle yağ yakıyor! 52 kilo olma sırrı! Kerem Bürsin’le birlikte...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Özkan, yeni rolü için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Oyuncu, fiziksel formunu korumak ve karakterine daha iyi uyum sağlamak için sporunu ihmal etmiyor.

ZAYIFLIK SIRRI BUYMUŞ!

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, son paylaşımıyla bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. 25 yaşındaki genç yetenek, Instagram hesabından yaptığı spor paylaşımıyla binlerce beğeni ve yorum aldı.

Özkan, paylaştığı karede spor yaparken görülüyor ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle karın kaslarına olan vurgu, hayranlarının takdirini kazandı. Devrim Özkan'ın spor pozu, adeta Instagram'ı salladı.

KEREM BURSİN'LE BAŞROLDE YER ALACAK!

Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden Kerem Bürsin ve Devrim Özkan, heyecanla beklenen bir projede bir araya geliyor. Altan Dönmez'in yönetmenliğini üstlendiği ve Kerem Bürsin'in senaryosunu yazdığı "Mavi Mağara" filmi, bu hafta sete çıkıyor.

Film, aşk ve dram türünde şekillenen bir hikayeyi izleyicilere sunacak. Kerem Bürsin, Cem adındaki bir askeri canlandırırken, Devrim Özkan ise Alara adındaki bir arkeolog karaktere hayat verecek. Çekimlerin ilk aşaması İstanbul'da gerçekleşecek ve daha sonra film ekibi Kaş'ta çekimlere devam edecek.

"Mavi Mağara"nın kadrosunda Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın yanı sıra Okan Yalabık, Deniz Cengiz, Ece Dizdar, Yüsra Geyik, İdil Sivritepe, Sabahattin Yakut, Alper Baytekin ve Temmuz Gürkan Karaca gibi deneyimli oyuncular da yer alıyor.

Kurtlar Vadisinin ilk Polat Alemdarı bakın kim çıktı! 14 sezon hüküm sürecekti reddettiği için bin pişmanKurtlar Vadisinin ilk Polat Alemdarı bakın kim çıktı! 14 sezon hüküm sürecekti reddettiği için bin pişman
Kurtlar Vadisi'nin ilk Polat Alemdar'ı bakın kim çıktı! 14 sezon hüküm sürecekti reddettiği için bin pişman
Eren Dişliden sonra turnayı gözünden vurdu! Milli voleybolcu Zehra Güneşin kendinden 1 yaş küçük aşkı! Yeni sevgilisi Fenerbahçenin...Eren Dişliden sonra turnayı gözünden vurdu! Milli voleybolcu Zehra Güneşin kendinden 1 yaş küçük aşkı! Yeni sevgilisi Fenerbahçenin...
Eren Dişli'den sonra turnayı gözünden vurdu! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in kendinden 1 yaş küçük aşkı! Yeni sevgilisi Fenerbahçe'nin...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Para kulesinin her katında yol arkadaşları var! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye başkanı Ali Kılıç ifade verecek
Batı’dan destek Soros’tan maaş! Algı tüccarları Teyit Org ve Doğruluk Payı’nın fon miktarı 50 milyonu aştı
Vakıf Katılım
Emekliye destek yağmuru: Özel indirim ve kampanyalar için düğmeye basıldı! Gıda, giyim, ulaşım...
Kemalciler Ekrem’e kaybettirmek için saha çalışmalarına başladı! İstanbul’da Kılıçdaroğlu fotoğraflı ‘Hançercilere oy yok’ afişleri
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum: 31 Mart’ta gerçek belediyecilikten sağlam İstanbul’dan yana olun
Ordu Büyükşehir Belediyesi
Türk ekonomisine operasyon çekmek isteyenler de bir kez daha sahnede! Spekülasyonda gaza bastılar
Hangi Milli Görüşçü CHP’ye kazandırmayı zafer sayar? Fatih Erbakan’a ’İstanbul’ çağrısı: Bu vebalden kurtulamazsın
Dilan Polat’ın kara kutusu Şule kendi ülkesinde gece kulübü açtı! Dosta düşmana mesaj gönderdi: Keyfim yerinde
Promosyon rüzgarı özele taşındı: Bankaların uygulaması nasıl? Dul ve yetimler ne kadar alacak? Şubeye gitmek şart mı?
Kandil’deki terör baronları yine sahnede! Elebaşı Bese Hozat İmamoğlu’na oy dilendi: DEM’e Sermaye İstanbul’da kazançlı çıkarsınız talimatı
Terör örgütü PKK’dan Belçika’daki Türklere ölüm listeli provokasyon! Ankara harekete geçti: Başkan Erdoğan’dan yaralı gence telefon
Etki ajanlarının ’İsrail ile silah ticareti’ manipülasyonu kısa sürdü! Takvim.com.tr provokatör Metin Cihan’ın dosyasını açtı
Başkan Erdoğan, Joe Biden görüşmesinin tarihi belli oldu! ABD’deki kritik görüşmede bir ilk yaşanacak | Masada hangi konular var?
SON DAKİKA