15 kilo yakan Hollywood diyeti ne beyin ne karaciğer bırakıyor! 48’lik Ufuk Özkan’ı ölüme sürükleyen yöntem! Gülben Ergen, Mustafa Sandal, Hadise...

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan geçtiğimiz yıllarda canlandıracağı rol için hedeflediği kilo verme sürecinde 17 kiloya kadar zayıfladı. Ancak, beklenmedik bir durumla karşılaştı ve Siroz hastalığı teşhisi konuldu. Karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakline başvurmak zorunda kalan oyuncunun durumu hayranlarını derinden üzdü. Sağlık durumu iyiye giden Özkan'ın bu hastalığa yakalanma sebebi ise duyanları şaşkına uğratıyor.

Ufuk Özkan ve oğlu HOLLYWOOD DİYETİ TEHLİKESİ! Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ı karaciğer nakli başvurusuna kadar götüren Hollywood diyetinin beyin hücrelerini de etkilediği ortaya çıktı. Diyetisyen Ersin Özdemir, son yıllarda oldukça popüler olan ve kilo vermek isteyenlerin bir çare olarak başvurduğu 'Hollywood diyeti' ile ilgili gerçekleri sıraladı.