51’lik Açelya Akkoyun’un şıpır şıpır eriten formülü! 30 günde 16 kilo verdi!

Bununla birlikte, düzenli su tüketimi ve spor yapmayı ihmal etmediğini belirten Akkoyun, bu alışkanlıklarını yıllar içinde edindiğini ve sürdürdüğünü vurguladı. Özellikle su tüketiminin önemine değinen Akkoyun, sporun da kilo verme sürecindeki önemine dikkat çekti.
ÖRNEK DİYET LİSTESİ
KAHVALTI
Yulaf ezmesi veya tam buğday gevreği (şeker ilavesiz)
Bir miktar az yağlı süt veya badem sütü
Bir avuç dolusu taze meyve (örneğin, çilek, muz veya yaban mersini)
ÖĞLE
Izgara tavuk göğsü veya ızgara somon
Bol yeşillikli salata (marul, roka, ıspanak gibi)
Zeytinyağı ve limon ile yapılmış hafif bir sos
Tam buğday ekmeği veya kepekli ekmek
ARA ÖĞÜN
Bir avokado veya bir elma
Bir avuç dolusu çiğ badem veya ceviz
AKŞAM
Izgara veya buharda pişmiş sebzeler (brokoli, kabak, havuç)
Bir porsiyon ızgara hindi veya hindi göğsü
Kepekli bulgur pilavı veya tam buğday makarna
ARA ÖĞÜN (İSTEĞE BAĞLI)
Bir bardak yoğurt veya yoğurtlu meyve smoothie (şeker ilavesiz)
Sağlık Uyarısı: Bu diyet listesi genel bir öneridir. Ancak, sağlık durumunuz, yaşam tarzınız ve beslenme ihtiyaçlarınız farklılık gösterebilir. Sağlık uzmanına danışmadan uygulamayın.