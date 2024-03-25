30 günde 17 kilo iddiası! Nurgül Yeşilçay gerçeği açıkladı! Takipçilerine tavsiye verdi! Bakın hangi diyeti uygulamış...

Hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, son dönemlerde verdiği kilolarla magazin manşetlerini süsledi. Yeşilçay'ın 30 günde 17 kilo verdiği yönündeki iddialar ise merak uyandırdı. Konuyla ilgili sosyal medyada açıklama yapan ünlü oyuncu, gerçeği açıklayıp takipçilerine tavsiye verdi. Öte yandan Yeşilçay'ın uyguladığı diyet de ortaya çıktı. İşte Nurgül Yeşilçay'ın açıklaması ve zayıflama sırrı...