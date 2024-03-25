30 günde 17 kilo iddiası! Nurgül Yeşilçay gerçeği açıkladı! Takipçilerine tavsiye verdi! Bakın hangi diyeti uygulamış...

Hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, son dönemlerde verdiği kilolarla magazin manşetlerini süsledi. Yeşilçay'ın 30 günde 17 kilo verdiği yönündeki iddialar ise merak uyandırdı. Konuyla ilgili sosyal medyada açıklama yapan ünlü oyuncu, gerçeği açıklayıp takipçilerine tavsiye verdi. Öte yandan Yeşilçay'ın uyguladığı diyet de ortaya çıktı. İşte Nurgül Yeşilçay'ın açıklaması ve zayıflama sırrı...
Üniversite eğitimi sırasında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki "Gülsüm" rolü ile tanınan Nurgül Yeşilçay, kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol aldı.
Asmalı Konak dizisinde "Bahar Karadağ" rolüyle ününü arttıran Yeşilçay, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık magazin manşetlerini süsledi.
6 yıl evli kaldığı Cem Özer'den Osman Nejat adında bir oğlu olan Yeşilçay, aradığı aşkı Necati Kocabay'da buldu.