Seyirci ’Bu kadarı da olmaz’ diyecek: Şahane Hayatım dizisinde flaş ayrılık!

Onur'un, Demir'in cesedinden kurtulmak için çıkmazda olduğu ortaya çıkıyor. Cezaevine girmekten korkan Onur, çaresizlik içinde Şebnem'den yardım istiyor. Ancak, Şebnem'in bu teklife vereceği cevap merak konusu.

CANER TOPÇU DİZİYE VEDA EDİYOR

Aysel, Şebnem'e yapılan suikastın arkasında Demir'in olduğunu öğreniyor ve bu gerçekle yüzleşiyor. Oğlunun güvenliği için endişelenen Aysel'in, geçmişten gelen gizemli bir misafiri bulunuyor ve bu misafirin ailenin kaderini nasıl etkileyeceği merak konusu.