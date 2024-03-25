Seyirci ’Bu kadarı da olmaz’ diyecek: Şahane Hayatım dizisinde flaş ayrılık!

Şahane Hayatım dizisinin 21. bölüm fragmanı ilgiyle bekleniyordu. Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Hilal Altınbilek, Yiğit Özşener gibi oyuncuların yer aldığı yapım kadrosunda büyük bir değişikliğe gidiyor. Yeni bölümde sevilen ismin diziye veda edeceğini görenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Şahane Hayatım dizisinde yaşanacaklar...
ŞAHANE HAYATIM'IN 21. BÖLÜMÜNDE ŞOK ÜSTÜNE ŞOK
Onur'un, Demir'in cesedinden kurtulmak için çıkmazda olduğu ortaya çıkıyor. Cezaevine girmekten korkan Onur, çaresizlik içinde Şebnem'den yardım istiyor. Ancak, Şebnem'in bu teklife vereceği cevap merak konusu.
CANER TOPÇU DİZİYE VEDA EDİYOR
Aysel, Şebnem'e yapılan suikastın arkasında Demir'in olduğunu öğreniyor ve bu gerçekle yüzleşiyor. Oğlunun güvenliği için endişelenen Aysel'in, geçmişten gelen gizemli bir misafiri bulunuyor ve bu misafirin ailenin kaderini nasıl etkileyeceği merak konusu.