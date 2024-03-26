Yalı Çapkını’nda hiç beklenmedik anda gelen ayrılık! Macerası yarım sezon bile sürmedi

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını'ndan izleyicileri şaşırtan bir ayrılık haberi geldi. Dizinin sıkı takipçileri bu ayrılık iddialarını duyuyor ve gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merakla bekliyordu. En sonunda beklenen oldu. Sezon başından bu yana dizide yer alan bir isim projeye veda etti.