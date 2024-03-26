Yalı Çapkını’nda hiç beklenmedik anda gelen ayrılık! Macerası yarım sezon bile sürmedi

Kaya'nın canlandırdığı Nükhet karakteri, senaryo gereği sağlık sorunlarını çözmek üzere diziye veda etti.
Yapımcılar ve senaristler, Nükhet karakterinin veda sahnesini oldukça duygusal bir şekilde tasarladı.
Karakterin sağlık sorunları nedeniyle ayrılması dizinin takipçileri tarafından büyük bir merak konusu haline geldi. Kaya'nın performansı ve karakterin hikayesi izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştı.
SÜRPRİZ BİR DÖNÜŞ MÜMKÜN MÜ?
Binnur Kaya'nın diziden ayrılması, akıllara "Nükhet karakteri gelecek sezonlarda geri dönecek mi?" sorusunu getirdi.
Dizi yetkilileri bu konuda henüz bir açıklama yapmasa da izleyiciler arasında karakterin dönüşüne dair umutlar var. Yapım ekibinin bu konuda sürpriz bir planı olup olmadığı merakla bekleniyor.