Mehmed Fetihler Sultanı 5. bölüm fragmanı! Çandarlı'nın oyunu devreye girdi! "Ölmüş şehri yeniden diriltecek..."

Mehmed: Fetihler Sultanı, izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Ozan Bodur'un senaryosunu kaleme aldığı, Eyüp Gökhan Özekin'in yapımcılığını üstlendiği bu büyüleyici dizi, tarihin derinliklerine bir yolculuk sunuyor.
Mehmed: Fetihler Sultanı, izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Ozan Bodur'un senaryosunu kaleme aldığı, Eyüp Gökhan Özekin'in yapımcılığını üstlendiği bu büyüleyici dizi, tarihin derinliklerine bir yolculuk sunuyor.
5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mehmed'in Yanoş'un tuzaklarına düşmesiyle yaşanan gerilim dolu anlar, seyircileri ekrana kilitleyecek. Pusuya düşen Mehmed'in babası için nasıl bir çözüm bulacağı ise merak konusu olacak.
Murad'ın otağına yapılan baskın ve Eflaklıların tehlikeli planları, dizinin heyecanını artıracak olaylardan sadece birkaçı. Murad'ın bu tuzaktan nasıl kurtulacağı ise seyircilerin nefesini tutmasına neden olacak.
Öte yandan, Mehmed'in nikahı ve yaşananlar, saray entrikalarının yeni boyutlarını ortaya çıkaracak. Çandarlı'nın kurduğu oyun, Mehmed'i hedef alırken, Harem'de de Halime Sultan'ın planları adım adım ilerleyecek.
YENİ BÖLÜM 26 MART'TA!
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın merakla beklenen 5. bölümü, 26 Mart Salı akşamı saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak.