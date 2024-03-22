Mehmed Fetihler Sultanı 5. bölüm fragmanı! Çandarlı'nın oyunu devreye girdi! "Ölmüş şehri yeniden diriltecek..."

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Mehmed: Fetihler Sultanı, izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Ozan Bodur'un senaryosunu kaleme aldığı, Eyüp Gökhan Özekin'in yapımcılığını üstlendiği bu büyüleyici dizi, tarihin derinliklerine bir yolculuk sunuyor.

5. BÖLÜMDE NELER OLACAK? Mehmed'in Yanoş'un tuzaklarına düşmesiyle yaşanan gerilim dolu anlar, seyircileri ekrana kilitleyecek. Pusuya düşen Mehmed'in babası için nasıl bir çözüm bulacağı ise merak konusu olacak.