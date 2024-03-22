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Mehmed Fetihler Sultanı 5. bölüm fragmanı! Çandarlı'nın oyunu devreye girdi! "Ölmüş şehri yeniden diriltecek..."

Başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban ve Bülent Alkış'ın paylaştığı, İstanbul'un fethedilişini destansı bir şekilde anlatan dizi olan "Mehmed Fetihler Sultanı", izleyicileri tarihin derinliklerine yolculuğa çıkarıyor. Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ve İstanbul'un fethini konu alan bu yapımda, seyirciler tarihin en önemli olaylarından birini adeta yeniden yaşama fırsatı buluyor. İşte Mehmed Fetihler Sultanı 5. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 17:14 Güncelleme 22 Mart 2024, 17:16
Mehmed Fetihler Sultanı 5. bölüm fragmanı! Çandarlı’nın oyunu devreye girdi! Ölmüş şehri yeniden diriltecek...

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Mehmed: Fetihler Sultanı, izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Ozan Bodur'un senaryosunu kaleme aldığı, Eyüp Gökhan Özekin'in yapımcılığını üstlendiği bu büyüleyici dizi, tarihin derinliklerine bir yolculuk sunuyor.

5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mehmed'in Yanoş'un tuzaklarına düşmesiyle yaşanan gerilim dolu anlar, seyircileri ekrana kilitleyecek. Pusuya düşen Mehmed'in babası için nasıl bir çözüm bulacağı ise merak konusu olacak.

Murad'ın otağına yapılan baskın ve Eflaklıların tehlikeli planları, dizinin heyecanını artıracak olaylardan sadece birkaçı. Murad'ın bu tuzaktan nasıl kurtulacağı ise seyircilerin nefesini tutmasına neden olacak.

Öte yandan, Mehmed'in nikahı ve yaşananlar, saray entrikalarının yeni boyutlarını ortaya çıkaracak. Çandarlı'nın kurduğu oyun, Mehmed'i hedef alırken, Harem'de de Halime Sultan'ın planları adım adım ilerleyecek.

YENİ BÖLÜM 26 MART'TA!

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın merakla beklenen 5. bölümü, 26 Mart Salı akşamı saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak.

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