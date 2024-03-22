110 kilodan 60’ını verdi! 49’luk Yeşim Ceren Bozoğlu’nun şırıl şırıl kilo eriten diyeti

Elmayı doğrayın ve bir tencereye alın. Üzerine suyu ekleyin. Kabuk tarçınları, maydanozu, limon suyunu ve taze zencefili tencereye ekleyin. Karışımı ocağa alın ve yaklaşık 10-15 dakika kaynatın. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra, ocağı kapatın ve çayın birkaç dakika demlenmesine izin verin. Demlenen çayı süzün ve bir fincan demlenmiş yeşil çayın üzerine ekleyin. Zayıflama çayınızı günde 1-2 fincan olacak şekilde tüketin.

Unutmayın ki, zayıflama çayları tek başına mucizevi sonuçlar vermez. Sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz ile desteklenmelidir. Ayrıca, herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya sürekli bir diyet programına başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.