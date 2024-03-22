SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

110 kilodan 60'ını verdi! 49'luk Yeşim Ceren Bozoğlu'nun şırıl şırıl kilo eriten diyeti

Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 2017 yılında verdiği etkileyici kilolarıyla hala gündemde! Geçirdiği ameliyat ve disiplinli bir diyet sayesinde 110 kilodan tam 60 kilo vererek tığ gibi bir görünüme kavuştu. Bu dikkat çekici başarısıyla adından sıkça söz ettiren Bozoğlu, hayranlarını ve sevenlerini adeta büyüledi. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun zayıflama sırları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 17:59 Güncelleme 22 Mart 2024, 18:15
110 kilodan 60’ını verdi! 49’luk Yeşim Ceren Bozoğlu’nun şırıl şırıl kilo eriten diyeti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yıllar içinde yaşadığı bu önemli değişimle ilgili detayları paylaşan ünlü oyuncunun kilo verme sırlarını sizler içi araştırdık. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun zayıflama sırları...

YEŞİL İKSİR İLE CAYIR CAYIR YAĞ YAKTI

Yeşim Ceren Bozoğlu yıllar önce verdiği röportajda kilo verme sürecinde biraz ameliyat biraz da diyet yaparak başarılı olduğunu ifade etti.

Bozoğlu, özellikle sebze ağırlıklı bir diyet programı izlediğini ve öğünlerden sonra özel bir çay içtiğini açıkladı. Ayrıca, sabahları tükettiği yeşil iksir karışımının tok tutucu özelliklere sahip olduğunu belirtti.

YAĞ YAKAN YEŞİL İKSİR TARİFİ

Malzemeler:

  • 15 dal maydanoz
  • Yarım limon suyu (1 yemek kaşığı kadar)
  • 1 su bardağı su

Tarif:

  1. Maydanozları iyice yıkayın ve saplarını kesin.
  2. Bir blender veya mikser yardımıyla maydanozları su ile birlikte püre haline getirin.
  3. Limonun suyunu sıkın ve maydanoz püresine ekleyin.
  4. Tüm malzemeleri bir kez daha blender veya mikser ile karıştırın, homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
  5. Hazırladığınız yeşil iksiri bir bardağa dökün ve taze tüketin.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI ÖZEL ÇAY

1 elma
1 litre su
2 kabuk tarçın
1 fincan demlenmiş yeşil çay
Yarım avuç maydanoz
1 ya da yarım limon suyu
Az miktarda taze zencefil

HAZIRLANIŞI

Elmayı doğrayın ve bir tencereye alın.
Üzerine suyu ekleyin.
Kabuk tarçınları, maydanozu, limon suyunu ve taze zencefili tencereye ekleyin.
Karışımı ocağa alın ve yaklaşık 10-15 dakika kaynatın.
Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra, ocağı kapatın ve çayın birkaç dakika demlenmesine izin verin.
Demlenen çayı süzün ve bir fincan demlenmiş yeşil çayın üzerine ekleyin.
Zayıflama çayınızı günde 1-2 fincan olacak şekilde tüketin.

Unutmayın ki, zayıflama çayları tek başına mucizevi sonuçlar vermez. Sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz ile desteklenmelidir. Ayrıca, herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya sürekli bir diyet programına başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

40lık oyuncu doğum sonrası 36 bedene düştü! Şükürler olsun... 8 ayda 20 kilo verdiren Hatice Şendil diyeti!40lık oyuncu doğum sonrası 36 bedene düştü! Şükürler olsun... 8 ayda 20 kilo verdiren Hatice Şendil diyeti!
40'lık oyuncu doğum sonrası 36 bedene düştü! "Şükürler olsun..." 8 ayda 20 kilo verdiren Hatice Şendil diyeti!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e darbe tepkisi: Özgür efendi milletten özür dile | ÇANKIRI MİTİNGİ
CHP’deki kara parada soruşturma derinleşti! Canan Kaftancıoğlu adliyeye geldi: Ekrem İmamoğlu tedirgin
İHH
Paradan kulede Ekrem İmamoğlu’nu aklayan CHP fondaşı İsmail Saymaz’ın amcasının oğlu Mevlana Saymaz İBB’de işe alındı
Sapkınlığa karşı bir hamle daha: Rusya, LGBT’yi terörist ve aşırılıkçılar listesine eklendi
Başkan Erdoğan’dan Karabük’te önemli açıklamalar! Çalışanlara ve emeklilere net mesaj: Boynumuzun borcudur
CHP’de paradan kule ’Eko’sistemi! İmamoğlu’nun müdürü Tuncay Yılmaz yine başrolde: Yerde sürüklenen içi para dolu ikinci valiz
Netflix’ten yeni PKK propagandası! 3 Cisim Problemi’nde 3 Body Problem PKK/YPG’yi temsil eden Leyla Ariç’i BM’ye soktular
Operasyon 24! Galatasaray’da o isimler için karar verildi
5 SORUDA YENİ PROMOSYON | Zamlı promosyonlar nasıl alınacak? Özel bankalar promosyon tutarlarını artıracak mı?
Bağcılar’daki sapık sucu Metin Şenay hakkında istenen ceza belli oldu! İddianamede kan donduran detaylar: Cinsel istismarda bulunup video çektiği çocuklardan ikisi...
Kılıçdaroğlu’nun ’paradan kule’ suskunluğunun altındaki plan! İmamoğlu’nun bitirecek kozları var... Boşuna Geçmişi temiz biri demedi
Canavar anne Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Eylem Tok kazayı duyunca bakın ne yapmış
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar! 5 Milyon TL kazanmaya 1 soru uzaklıkta!
Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan acı haber! 61 yaşında vefat etti! Ünlülerden başsağlığı mesajı: Pınar Altuğ, Nebahat Çehre, Deniz Seki...
SON DAKİKA