110 kilodan 60’ını verdi! 49’luk Yeşim Ceren Bozoğlu’nun şırıl şırıl kilo eriten diyeti

Yıllar içinde yaşadığı bu önemli değişimle ilgili detayları paylaşan ünlü oyuncunun kilo verme sırlarını sizler içi araştırdık. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun zayıflama sırları...
Yıllar içinde yaşadığı bu önemli değişimle ilgili detayları paylaşan ünlü oyuncunun kilo verme sırlarını sizler içi araştırdık. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun zayıflama sırları...
YEŞİL İKSİR İLE CAYIR CAYIR YAĞ YAKTI
Yeşim Ceren Bozoğlu yıllar önce verdiği röportajda kilo verme sürecinde biraz ameliyat biraz da diyet yaparak başarılı olduğunu ifade etti.
Bozoğlu, özellikle sebze ağırlıklı bir diyet programı izlediğini ve öğünlerden sonra özel bir çay içtiğini açıkladı. Ayrıca, sabahları tükettiği yeşil iksir karışımının tok tutucu özelliklere sahip olduğunu belirtti.
YAĞ YAKAN YEŞİL İKSİR TARİFİ
Malzemeler:
Tarif:
ZAYIFLAMAYA YARDIMCI ÖZEL ÇAY
1 elma
1 litre su
2 kabuk tarçın
1 fincan demlenmiş yeşil çay
Yarım avuç maydanoz
1 ya da yarım limon suyu
Az miktarda taze zencefil
HAZIRLANIŞI
Elmayı doğrayın ve bir tencereye alın.
Üzerine suyu ekleyin.
Kabuk tarçınları, maydanozu, limon suyunu ve taze zencefili tencereye ekleyin.
Karışımı ocağa alın ve yaklaşık 10-15 dakika kaynatın.
Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra, ocağı kapatın ve çayın birkaç dakika demlenmesine izin verin.
Demlenen çayı süzün ve bir fincan demlenmiş yeşil çayın üzerine ekleyin.
Zayıflama çayınızı günde 1-2 fincan olacak şekilde tüketin.
Unutmayın ki, zayıflama çayları tek başına mucizevi sonuçlar vermez. Sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz ile desteklenmelidir. Ayrıca, herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya sürekli bir diyet programına başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.