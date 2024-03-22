Kate Middleton ne kanseri, hastalığı nedir? Son dakika video ile duyurdu! Kate Middleton kaç yaşında, kimdir? Çocukları ve hayatı...

"HER GEÇEN DÜN GÜÇLENİYORUM"

Kate Middleton, "George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun bir şekilde açıklamak ve onlara iyi olacağıma dair güvence vermek zamanımızı aldı. Onlara da söylediğim gibi; İyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün daha da güçleniyorum. William'ın yanımda olması da büyük bir rahatlık ve güvence kaynağı. Çoğunuzun gösterdiği sevgi, destek ve nezaket gibi. Bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor" dedi.