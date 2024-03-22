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Kate Middleton ne kanseri, hastalığı nedir? Son dakika video ile duyurdu! Kate Middleton kaç yaşında, kimdir? Çocukları ve hayatı...

İngiliz Kraliyet ailesinin üyesi Prenses Kate Middleton, resmi sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile kanser tedavisi görmeye başladığını duyurdu. Middleton, tıbbi ekibinin önerisiyle önleyici kemoterapi tedavisine başladığını belirtirken, tedavinin erken aşamalarında olduğunu ifade etti.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 21:37 Güncelleme 22 Mart 2024, 21:42
Kate Middleton ne kanseri, hastalığı nedir? Son dakika video ile duyurdu! Kate Middleton kaç yaşında, kimdir? Çocukları ve hayatı...

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Kate Middleton, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin bir üyesi olarak kamuoyunun yakından tanıdığı ve sevdiği bir isim. Son günlerde Kate Middleton'un durumuyla ilgili çıkan haberler, kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı ve spekülasyonlara neden oldu. Sonunda Middleton'dan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

KATE MIDDLETON NE KANSERİ?

Çarşamba günü Windsor'da çekilen video mesajda kanser olduğunu açıklayan Kate Middleton, haberin büyük bir şok olarak geldiğini ve ailesinin iyiliği için bunu gizli tutmak için ellerinden geleni yaptığını açıkladı.

Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada ise Galler Prensesi'nin ne tür bir kansere yakalandığı veya kanserin hangi aşamada olduğu konusunda ayrıntıların paylaşılmayacağı ifade edildi. Sosyal medyada ise Middleton'un meme kanserine yakalandığı iddia ediliyor.

"HER GEÇEN DÜN GÜÇLENİYORUM"

Kate Middleton, "George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun bir şekilde açıklamak ve onlara iyi olacağıma dair güvence vermek zamanımızı aldı. Onlara da söylediğim gibi; İyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün daha da güçleniyorum. William'ın yanımda olması da büyük bir rahatlık ve güvence kaynağı. Çoğunuzun gösterdiği sevgi, destek ve nezaket gibi. Bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor" dedi.

KATE MİDDLETON KİMDİR?

Kate Middleton, tam adıyla Catherine Elizabeth Middleton, 9 Ocak 1982'de Reading, İngiltere'de doğmuştur. İngiliz kraliyet ailesinin bir üyesi olan Catherine, 29 Nisan 2011'de Prens William ile evlenerek Cambridge Düşesi unvanını almıştır. Evlilik öncesi dönemde "Kate Middleton" adıyla bilinirken, evlendikten sonra "Catherine, Cambridge Düşesi" olarak anılmaya başlamıştır.

Kate Middleton, kamuoyunun ilgisini çeken bir kişilik olmuş ve İngiltere'de ve dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazanmıştır. Zarif tarzı, kamu çalışmalarına olan ilgisi ve kraliyet görevlerini başarıyla yerine getirmesiyle tanınır. Ayrıca, William ve Catherine'ın üç çocuğu vardır: Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis. Kate Middleton, kraliyet ailesinin bir üyesi olarak, çeşitli resmi etkinliklerde ve hayırseverlik faaliyetlerinde sık sık görünmektedir.

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