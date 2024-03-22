Kate Middleton ne kanseri, hastalığı nedir? Son dakika video ile duyurdu! Kate Middleton kaç yaşında, kimdir? Çocukları ve hayatı...

"HER GEÇEN DÜN GÜÇLENİYORUM"
Kate Middleton, "George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun bir şekilde açıklamak ve onlara iyi olacağıma dair güvence vermek zamanımızı aldı. Onlara da söylediğim gibi; İyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün daha da güçleniyorum. William'ın yanımda olması da büyük bir rahatlık ve güvence kaynağı. Çoğunuzun gösterdiği sevgi, destek ve nezaket gibi. Bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor" dedi.
KATE MİDDLETON KİMDİR?
Kate Middleton, tam adıyla Catherine Elizabeth Middleton, 9 Ocak 1982'de Reading, İngiltere'de doğmuştur. İngiliz kraliyet ailesinin bir üyesi olan Catherine, 29 Nisan 2011'de Prens William ile evlenerek Cambridge Düşesi unvanını almıştır. Evlilik öncesi dönemde "Kate Middleton" adıyla bilinirken, evlendikten sonra "Catherine, Cambridge Düşesi" olarak anılmaya başlamıştır.
Kate Middleton, kamuoyunun ilgisini çeken bir kişilik olmuş ve İngiltere'de ve dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazanmıştır. Zarif tarzı, kamu çalışmalarına olan ilgisi ve kraliyet görevlerini başarıyla yerine getirmesiyle tanınır. Ayrıca, William ve Catherine'ın üç çocuğu vardır: Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis. Kate Middleton, kraliyet ailesinin bir üyesi olarak, çeşitli resmi etkinliklerde ve hayırseverlik faaliyetlerinde sık sık görünmektedir.