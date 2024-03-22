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Cezaevinden ilk görüntü! Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın son haline bakın! Görenler Icardi'ye benzetti o detay gözlerden kaçmadı...

Başına taktığı dolarları, milyonlarca liralık arabaları ve başından aşağı dökülen güllerle sık sık 'görgüsüz' yorumlarının hedefi olan Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşleri Can Doğu ve Sıla Doğu ile beraber 5 Kasım'da kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Türkiye'nin gündemine oturan olayda adeta her gün başka bir detay çıkmaya devam etti. Hareketleriyle çok konuşulan çiftin son halleri merak edilirken Engin Polat'ın fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü. Engin'in son halini görenler Icardi'ye benzetirken fotoğraftaki o detay gözlerden kaçmadı...

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 18:46 Güncelleme 22 Mart 2024, 18:55
Cezaevinden ilk görüntü! Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın son haline bakın! Görenler Icardi’ye benzetti o detay gözlerden kaçmadı... 1

Her hafta başından güller yağan Dilan Polat, eşinin uçak kiralamasıyla bazen de "1 günde 750 bin lira harcıyorum", "Kahvemi altın tozuyla içiyorum" açıklamalarıyla dikkatleri üstüne çekmişti.

Cezaevinden ilk görüntü! Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın son haline bakın! Görenler Icardi’ye benzetti o detay gözlerden kaçmadı... 2

Tüm bu açıklamalardan sonra MASAK harekete geçti ve çiftin iş yerleri araştırılmaya başlandı.

Cezaevinden ilk görüntü! Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın son haline bakın! Görenler Icardi’ye benzetti o detay gözlerden kaçmadı... 3

5 KASIM'DA TUTUKLANDILAR

Yapılan inceleme sonucunda kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından haklarında soruşturma açılan Dilan Polat, ablası Sıla Doğu ve eşi Engin Polat, 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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