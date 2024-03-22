Cezaevinden ilk görüntü! Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın son haline bakın! Görenler Icardi'ye benzetti o detay gözlerden kaçmadı...

Başına taktığı dolarları, milyonlarca liralık arabaları ve başından aşağı dökülen güllerle sık sık 'görgüsüz' yorumlarının hedefi olan Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşleri Can Doğu ve Sıla Doğu ile beraber 5 Kasım'da kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Türkiye'nin gündemine oturan olayda adeta her gün başka bir detay çıkmaya devam etti. Hareketleriyle çok konuşulan çiftin son halleri merak edilirken Engin Polat'ın fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü. Engin'in son halini görenler Icardi'ye benzetirken fotoğraftaki o detay gözlerden kaçmadı...