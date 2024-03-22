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İnci Taneleri dizisinin son kararı belli oldu: O tarihte veda ediyor

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi usta oyuncuların başrollerini üstlendiği sevilen dizi İnci Taneleri, hayranlarını üzecek bir haberi duyurdu. Uzun süredir ekranlarda seyirciyle buluşan dizinin ekranlara veda edeceği tarih netleşti.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 22:17 Güncelleme 22 Mart 2024, 22:17
İnci Taneleri dizisinin son kararı belli oldu: O tarihte veda ediyor

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Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizi ilgiyle takip ediliyor. Sevilen dizi hakkında ortaya çıkan flaş gelişme ise dizinin hayranlarını üzdü. İşte detaylar...

SEZON FİNALİ YAPIYOR!

İnci Taneleri dizisinin heyecan dolu sezon finali tarihi belli oldu. Sezon finali Haziran ayında izleyicilerle buluşacak ve sevilen karakterlerin başlarından geçen olaylar ile duygusal anlar izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

YENİ İSİMLER GELECEK

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi oyuncuların yer aldığı bu dizi, yeni bölümleriyle Eylül ayında ekranda olacak. Ayrıca, İnci Taneleri'nin 2. sezonunda kadroya yeni isimlerin katılacağı da belirtiliyor.

İNCİ TANELERİ 9. BÖLÜM ÖZETİ

Azem, ailesini bir araya getirmek için elinden geleni yapmak için hazırdır. Artık tek çaresi iki evladına birden ulaşmaktır. Cihan isteyene kadar da onunla iletişim kurma ısrarından vazgeçecektir.

Ancak Cihan'ın içine düştüğü tehlike kararını uygulamasına izin vermez. Dilber, Alişan'la yeni bir yaşam kurmak için elinden geleni yapsa da hiç ummadığı bir şekilde hayatı tepetaklak olur. Piraye'nin ise gördüğü bazı gerçekler karşısında iç dünyası bir kere daha karışacaktır.

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