İnci Taneleri dizisinin son kararı belli oldu: O tarihte veda ediyor

Azem, ailesini bir araya getirmek için elinden geleni yapmak için hazırdır. Artık tek çaresi iki evladına birden ulaşmaktır. Cihan isteyene kadar da onunla iletişim kurma ısrarından vazgeçecektir.

Ancak Cihan'ın içine düştüğü tehlike kararını uygulamasına izin vermez. Dilber, Alişan'la yeni bir yaşam kurmak için elinden geleni yapsa da hiç ummadığı bir şekilde hayatı tepetaklak olur. Piraye'nin ise gördüğü bazı gerçekler karşısında iç dünyası bir kere daha karışacaktır.