Dilberay gerçek hayat hikayesi! Dilberay kimdir, nereli, ne zaman öldü? Tam 13 yaşındayken...

Dilberay gerçek hayat hikayesi ve ölümü hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Dilberay kimdir, çocukları kimler, ne zaman öldü? İşte tüm merak edilenler...
Dilberay gerçek hayat hikayesi ve ölümü hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Dilberay kimdir, çocukları kimler, ne zaman öldü? İşte tüm merak edilenler...
13 YAŞINDA YAŞLI BİR ADAMLA EVLENDİRİLDİ
Kureyşan aşiretine mensup olan Dilber Ay, 1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde Yörük ve Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kahramanmaraş ilinde ilkokul 3. sınıfa kadar okudu. Ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'tan önce Ankara'ya, oradan da Bolu-Düzce taraflarına göç ederek yerleşti. Düzce'de okula devam edemeyip 13 yaşında iken yaşlı bir adamla evlendirildi.
2 KIZ SAHİBİ OLDU, BOŞANDI
"Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim" türküsünü söylediği ses yarışmasında birinci oldu. İki kız çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Radyoda tanındıktan sonra 24 albümü oldu. Almanya'da iki kere cezaevine girdi. Flash TV'nin Kadere Mahkûmlar adlı programın sunuculuğunu üstlendi. İkinci evliliğini 1998 yılında kendisinden 15 yaş küçük İbrahim Karakaş ile yaptı.
Yaşamını Düzce'de bulunan ikametinde geçiren sanatçı Dilber Ay geçirdiği kalp krizi sonucu 29 Nisan 2019 tarihinde Ankara'daki bir hastanede 63 yaşında hayata veda etti. Dilber Ay'ın cenazesi 30 Nisan 2019'da Düzce'ye getirilerek şehir mezarlığında toprağa verildi.
Dilber Ay'ın ölüm nedeni olarak kalp krizi denildi. Ancak Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, katıldığı canlı yayınla eşinin gerçek ölüm sebebini açıkladı. Yaplan açıklamaların ve basında yer alan haberlerin aksine Dilber Ay'ın kalp krizinden değil ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını ve ölüm sebebinin de bu olduğunu belirtti.
DİLBERAY KAÇ ÇOCUĞU VAR?
İlk evliliğinden iki kız çocuğuna sahip olan ünlü sanatçı 16 yaşındayken boşandı. Ardından teyzesinin oğluyla kaçarak ikinci evliliğini gerçekleştiren Dilberay, bu birliktelikten Ünal isminde bir erkek çocuk sahibi oldu. Ünlü sanatçı, Almanya'da tanıştığı ve ilk görüşte aşık olduğu İbrahim Karakaş ile 1998 yılında üçüncü kez evlenerek hayatına devam etti.