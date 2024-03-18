Dilberay gerçek hayat hikayesi! Dilberay kimdir, nereli, ne zaman öldü? Tam 13 yaşındayken...

Dilber Ay'ın ölüm nedeni olarak kalp krizi denildi. Ancak Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, katıldığı canlı yayınla eşinin gerçek ölüm sebebini açıkladı. Yaplan açıklamaların ve basında yer alan haberlerin aksine Dilber Ay'ın kalp krizinden değil ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını ve ölüm sebebinin de bu olduğunu belirtti.

DİLBERAY KAÇ ÇOCUĞU VAR?

İlk evliliğinden iki kız çocuğuna sahip olan ünlü sanatçı 16 yaşındayken boşandı. Ardından teyzesinin oğluyla kaçarak ikinci evliliğini gerçekleştiren Dilberay, bu birliktelikten Ünal isminde bir erkek çocuk sahibi oldu. Ünlü sanatçı, Almanya'da tanıştığı ve ilk görüşte aşık olduğu İbrahim Karakaş ile 1998 yılında üçüncü kez evlenerek hayatına devam etti.