Dilber Ay filmi için 9 kilo almıştı! Büşra Pekin'in 315 bin TL'lik değişimine bakın! Estetiğin gücü dedirtti: Saç, burun, badem göz...

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla şöhrete kavuşan, "Dilber Ay" filmindeki performansıyla beğeni toplayan Büşra Pekin, çekimler sonrası sıkı bir diyete girmiş verdiği kilolar ve imaj değişikliğiyle beğeni toplamıştı. Dilber Ay rolü için o dönem 9 kilo alan Büşra Pekin daha sonrasında 15 kilo vermeyi başardı. Pekin bununla da yetinmedi estetik dokunuşlarla bambaşka birine dönüştü. Hatta Pekin'in 315 bin TL değerindeki estetik operasyonlarının listesi çıkartıldı. Dilber Ay filmi sonrası Pekin yine son haliyle bir kez daha gündeme geldi. İşte detaylar...