Hudutsuz Sevda dizisinde 2 ayrılık kararı birden; Tam final demişken 1 isim de kadroya eklendi

Diziseverler, son zamanlarda Hudutsuz Sevda dizisinde beklenmedik gelişmelerin yaşanabileceği konusunda dedikodulara odaklanmış durumda. Dizideki oyuncu kadrosu ve senaryosuyla adından söz ettiren Hudutsuz Sevda, son bölümlerde yaşanan bazı ayrılık haberleriyle gündeme geldi.
Özellikle Halil İbrahim ve Zeynep karakterlerinin sahne sürelerinin azaldığına dair tepkiler, izleyiciler arasında büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Ceylan karakterinin öne çıkmasıyla birlikte, izleyicilerin bu değişikliklere tepkisi oldukça net bir şekilde ortaya çıktı.
Son bölümde Ceylan'ın Halil İbrahim ile olan sahnesi, izleyiciler arasında tartışmalara yol açtı. Bazı izleyiciler, bu değişimin dizinin temposunu olumsuz etkilediğini düşünüyor ve bu durumun devam etmesi halinde diziyi izlemeyi bırakabileceklerini dile getiriyor.