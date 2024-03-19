PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Hudutsuz Sevda dizisinde 2 ayrılık kararı birden; Tam final demişken 1 isim de kadroya eklendi

Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in başrolde olduğu aşk hikayesi etrafında şekillenen dizini fragmanının ardından yeni bölümü beklenirken şoke eden bir ayrılık haberi geldi. Hudutsuz Sevda dizisinde radikal bir değişikliğe gidildi. Perşembe akşamları izleyici ile buluşan dizi iddialara göre eleştirilere maruz kalınca hemen o isimlerle yollarını ayırdı. İşte konu hakkında gelişmeler haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 06:55 Güncelleme 19 Mart 2024, 07:05
Hudutsuz Sevda dizisinde 2 ayrılık kararı birden; Tam final demişken 1 isim de kadroya eklendi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Diziseverler, son zamanlarda Hudutsuz Sevda dizisinde beklenmedik gelişmelerin yaşanabileceği konusunda dedikodulara odaklanmış durumda. Dizideki oyuncu kadrosu ve senaryosuyla adından söz ettiren Hudutsuz Sevda, son bölümlerde yaşanan bazı ayrılık haberleriyle gündeme geldi.

Özellikle Halil İbrahim ve Zeynep karakterlerinin sahne sürelerinin azaldığına dair tepkiler, izleyiciler arasında büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Ceylan karakterinin öne çıkmasıyla birlikte, izleyicilerin bu değişikliklere tepkisi oldukça net bir şekilde ortaya çıktı.

Son bölümde Ceylan'ın Halil İbrahim ile olan sahnesi, izleyiciler arasında tartışmalara yol açtı. Bazı izleyiciler, bu değişimin dizinin temposunu olumsuz etkilediğini düşünüyor ve bu durumun devam etmesi halinde diziyi izlemeyi bırakabileceklerini dile getiriyor.

2 İSİM KADRODAN ÇIKIYOR

Gelen söylentilere göre, Ceylan ve Yılmaz karakterlerinin diziden ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak bu iddiaların doğruluğu veya yanlışlığı, ilerleyen bölümlerde netlik kazanacak.

Hudutsuz Sevda dizisinin izleyicileri, yaşanabilecek bu değişimlerin dizinin geleceği üzerinde nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, dizinin önümüzdeki bölümleri bekleniyor.

YENİ İSİM KADROYA DAHİL OLACAK

"Hudutsuz Sevda", yeni sezon için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Yapımcı Fatih Aksoy'un imzasını taşıyan dizi, perşembe günü ekranlara gelecek bölümüyle izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor.

Bu sefer dikkat çeken bir gelişmeyle, yeni bir oyuncu kadrosuna dahil oluyor: Hüseyin Soysalan.

Hüseyin Soysalan, Murat Öztürk'ün yönettiği ve Bahadır Özdener'in kaleme aldığı dizide önemli bir rol üstlenecek. "Nihat" karakterine hayat verecek olan Soysalan, Nedime'nin (Asuman Dabak) abisi olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Firari ana-oğulun lüks yaşamı pes dedirtti: Eylem Tok ve katil oğlu ABD’de milyon dolarlık rezidansa taşındı
CHP’li belediye çiftliğe döndü! Bursa’da başkan adayı personeli kendi seçim çalışması için kullandı! Aylardır belediyeye uğramadan maaş alıyorlar
İHH, Zekat Hesaplama Modülü yayında
CHP’de ikinci Burcu Köksal vakası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’dan DEM Parti’ye tepki: PKK’nın yolundan giden şerefsizlere yakın değilim
Emekliye-işçiye çifte bayram: Milyonlara Nisan ayının ilk haftası ödeme var! Kim, ne alacak?
TAKVİM yazarları Türk futbolundaki olaylar sonrası net bir mesaj verdi: Bu kavga artık dursun
Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un partneriydi! Serenay Sarıkaya 10 milyon TL’yi cebine koydu...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan KYB’ye PKK uyarısı! 7 Şubat MİT kumpası öncesi tarihi MGK: 28 Aralık 2011 FETÖ’cülerin dinleme cihazlarını bulduk
Başkan Erdoğan 4. Kolordu Komutanlığı’nda askerlerle iftar yaptı | Harekat sinyali: Teröristana izin vermeyeceğiz
Ekremci İsmail Saymaz patladı: Bir binayı almaya beceremeyen partiye iktidar verilir mi? | CHP’nin paradan kuleleri
CHP’de kara para büyük kavga! Tuncay Yılmaz ve binayı satan Ali Rıza Braka’nın ifadeleri ortaya çıktı | Canan Kaftancıoğlu ifade verecek
Başkan Erdoğan, Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nin açılışını gerçekleştirdi | CHP’nin paradan kulelerine tepki: Hayırdır ya ne iş bu!
TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi! CHP- TİP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! Şantaj, tehdit ne ararsan var
Fenerbahçe’den Olağanüstü Genel Kurul kararı: Ligden çekilme gündemde! | Ali Koç’tan istifa kararı: Kulüpler Birliği Başkanlığı...
CHP’de Ekrem İmamoğlu tahakkümünü kıracak ’Özgür’leşme hamlesi! Özel ’buradayım’ dedi tarih verdi: Partinin yönetim mimarisi değişiyor
SON DAKİKA