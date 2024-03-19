Hudutsuz Sevda dizisinde 2 ayrılık kararı birden; Tam final demişken 1 isim de kadroya eklendi

2 İSİM KADRODAN ÇIKIYOR Gelen söylentilere göre, Ceylan ve Yılmaz karakterlerinin diziden ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak bu iddiaların doğruluğu veya yanlışlığı, ilerleyen bölümlerde netlik kazanacak.

Hudutsuz Sevda dizisinin izleyicileri, yaşanabilecek bu değişimlerin dizinin geleceği üzerinde nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, dizinin önümüzdeki bölümleri bekleniyor.

YENİ İSİM KADROYA DAHİL OLACAK "Hudutsuz Sevda", yeni sezon için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Yapımcı Fatih Aksoy'un imzasını taşıyan dizi, perşembe günü ekranlara gelecek bölümüyle izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor.

Bu sefer dikkat çeken bir gelişmeyle, yeni bir oyuncu kadrosuna dahil oluyor: Hüseyin Soysalan.

Hüseyin Soysalan, Murat Öztürk'ün yönettiği ve Bahadır Özdener'in kaleme aldığı dizide önemli bir rol üstlenecek. "Nihat" karakterine hayat verecek olan Soysalan, Nedime'nin (Asuman Dabak) abisi olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.