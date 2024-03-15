47’lik Nurgül Yeşilçay’ın şıpır şıpır kilo verdiren diyeti! Ramazandaki gibi 15 saat aç kalıyor! ’16 kilo verdim’ diyerek açıkladı

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son dönemde fit bir görünüme kavuşarak dikkatleri üzerine çekti. Verdiği kilolarla gündeme gelen Yeşilçay, zayıflama sırrını açıkladı. Yeşilçay, sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyerek kilo verdiğini belirtti.
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son dönemde fit bir görünüme kavuşarak dikkatleri üzerine çekti. Verdiği kilolarla gündeme gelen Yeşilçay, zayıflama sırrını açıkladı. Yeşilçay, sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyerek kilo verdiğini belirtti.
YATMADAN 4 SAAT ÖNCE YEMEĞİ BIRAKTIM"
2022 yılında verdiği bir röportajdda nasıl zayıfladığını anlatan ünlü isim şu ifadeleri kullandı;
"16 kilo verdim. Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun"
"Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum... Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum."
ARALIKLI ORUÇ DİYETİ ÖRNEK LİSTE
🕒 Sahur (Açlık Orucu Öncesi):
🕕 İftar (Açlık Orucu Sonrası):
Bu diyet listesi, aralıklı oruç uygulayanlar için dengeli ve sağlıklı bir beslenme örneğidir. Öğünler arası dengeli bir dağılım sağlamak önemlidir, ayrıca iftardan sonra su tüketimine de dikkat etmek gereklidir. Uzman görüşü almadan diyet değişiklikleri yapmamak önemlidir. 🌟