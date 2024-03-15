47’lik Nurgül Yeşilçay’ın şıpır şıpır kilo verdiren diyeti! Ramazandaki gibi 15 saat aç kalıyor! ’16 kilo verdim’ diyerek açıkladı

"Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum... Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum."

Bu diyet listesi, aralıklı oruç uygulayanlar için dengeli ve sağlıklı bir beslenme örneğidir. Öğünler arası dengeli bir dağılım sağlamak önemlidir, ayrıca iftardan sonra su tüketimine de dikkat etmek gereklidir. Uzman görüşü almadan diyet değişiklikleri yapmamak önemlidir. 🌟