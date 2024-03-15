Abdullah rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiği sebebi ile acil ameliyata alınmıştı.
Abdullah rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiği sebebi ile acil ameliyata alınmıştı.
Settar Tanrıöğen hayranlarını korkutmuştu.
Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında Instagram hesabından paylaşım yapan manken Ebru Destan, "Settar ağabeyim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş, bir an önce sağlığına kavuşmanı dilerim. Seni seviyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Yoğun bakımda tedavisi süren sevilen oyuncu Settar Tanrıöğen'in bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıkmıştı.
Yoğun bakımda tedavisi süren Settar Tanrıöğen, bir operasyon daha geçirmişti. 1,5 saat süren yeni operasyonda oyuncunun beyninde oluşan sıvı alınmıştı.
BEYİN OMURİLİK SIVISINDAKİ ARTIŞ SEBEBİYLE İKİNCİ OPERASYON
Hastaneden yapılan açıklamada sanatçının son durumuna ilişkin şu bilgiler verilmişti: 26 Ocak Cuma günü, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleri üzerine yapılan tıbbi değerlendirmesinde, hastamız Settar Tanrıöğen'de; beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilmiştir. Acilen yapılan müdahale sonrası hastamız yoğun bakım servisine alınmıştır. 29 Ocak Pazar günü hastamızda; beyindeki kanamaya bağlı gelişme ihtimali olan beyin omurilik sıvısında artış tespit edilmiş, beyin cerrahisi ekibimiz tarafından sıvı basıncının dengelenmesi için girişimsel işlem yapılmıştır.
"BİR SÜRE DAHA YOĞUN BAKIMDA TAKİP EDİLECEK"
Beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklere vurgu yapılırken, "Hastamızın tedavisine yoğun bakım ünitesi sorumlusu ve ekibinin yanı sıra nöroloji, beyin cerrahi ve girişimsel nöroradyologlardan oluşan multidisipliner bir ekip tarafından devam edilmektedir. Bugün itibariyle klinik durumu stabildir. Bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığı nedeniyle, hastamız Settar Tanrıöğen'in yakın takibi bir süre daha yoğun bakım ünitemizde devam edecektir" denilmişti.
Üç günde iki kez ameliyat masasına yatan oyuncunun, yoğun bakımdan çıktığı ve normal odaya alındığı belirtilmişti. Durumu iyiye giden Settar Tanrıöğen'in bir hafta daha hastanede kalacağı öğrenilmişti.
GEÇİCİ HAFIZA KAYBI
Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu merak edilirken hastalığıyla ilgili bir detay ortaya çıktı. Oyuncunun hafıza kaybı yaşadığı iddia edildi. Tanrıöğen'in oynadığı diziyle ilgili birçok detayı ve isimleri unuttuğu öğrenildi.
61 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
SEVİNDİREN HABER GELDİ
Aylar sonra Settar Tanrıöğen'den sevindiren haber geldi. 26 Ocak'tan bu yana hastanede olan Settar Tanrıöğen taburcu oldu. Dün hastaneden taburcu olan Tanrıöğen günler sonra evine döndü.
Settar Tanrıöğen'in taburcu edilmesinin ardından Dr. Engin Çakmakçı açıklama yaptı:
"Beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) kanaması nedeniyle 26 Ocak'tan bu yana hastanemizde tedavisi sürdürülen hastamız Settar Tanrıöğen, 14 Mart (dün) tarihinde taburcu oldu. Hastamızın uzun süren tedavisinin taburculuk noktasına gelmesi, üstelik bu tarihin 14 Mart Tıp Bayramı'na denk gelmesi, tüm hekim arkadaşlarımızı ve sağlık personelini ayrıca sevindirmiştir. Taburcu edilen hastamızın kontrol süreçleri tarafımızdan takip edilecektir. Kendisine tekrar geçmiş olsun diyoruz"