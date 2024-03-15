61 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GEÇİCİ HAFIZA KAYBI Settar Tanrıöğen 'in sağlık durumu merak edilirken hastalığıyla ilgili bir detay ortaya çıktı. Oyuncunun hafıza kaybı yaşadığı iddia edildi. Tanrıöğen'in oynadığı diziyle ilgili birçok detayı ve isimleri unuttuğu öğrenildi.

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Aylar sonra Settar Tanrıöğen'den sevindiren haber geldi. 26 Ocak'tan bu yana hastanede olan Settar Tanrıöğen taburcu oldu. Dün hastaneden taburcu olan Tanrıöğen günler sonra evine döndü.

Settar Tanrıöğen'in taburcu edilmesinin ardından Dr. Engin Çakmakçı açıklama yaptı:

"Beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) kanaması nedeniyle 26 Ocak'tan bu yana hastanemizde tedavisi sürdürülen hastamız Settar Tanrıöğen, 14 Mart (dün) tarihinde taburcu oldu. Hastamızın uzun süren tedavisinin taburculuk noktasına gelmesi, üstelik bu tarihin 14 Mart Tıp Bayramı'na denk gelmesi, tüm hekim arkadaşlarımızı ve sağlık personelini ayrıca sevindirmiştir. Taburcu edilen hastamızın kontrol süreçleri tarafımızdan takip edilecektir. Kendisine tekrar geçmiş olsun diyoruz"