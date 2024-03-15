Bülent Şakrak'la boşanan Ceyda Düvenci aşık oldu! O da ünlü çıktı! Meğer Ebru Cündübeyoğlu'nun 19 yıllık eski kocası...

İki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl tek celsede bitirdi. Boşanmayı kendisinin istemediğini belirten Düvenci, geleceği ve özel hayatı hakkında konuşurken "46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım" sözleriyle aşka yeşil ışığı yakmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından yılın aşk bombası resmen patladı. İddiaya göre güzel oyuncu Ceyda Düvenci, Ebru Cündübeyoğlu'nun eski kocası ile aşk yaşamaya başladı. İşte magazin gündemine bomba gibi oturan olayın detayları...