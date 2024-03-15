4.5 AYDA 22 KİLO verdiren Ata Demirer diyeti! 51'lik sanatçı BU YÖNTEMLE eridi! "Öğlen ve akşam yemeklerinde.."

"Bir arkadaşım mide ameliyatı olmuştu ona 'Ne yiyorsun' dedim, 'Ekmek yemiyorum' dedi. 'Ekmeği atacaksan niye mide ameliyatı oldun?' dedim. 'Sabahları bir dilim ekmek yiyorum, bir daha yemiyorum' dedi. Ben de denedim. Çok hızlı kilo verdim."