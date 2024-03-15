4.5 AYDA 22 KİLO verdiren Ata Demirer diyeti! 51'lik sanatçı BU YÖNTEMLE eridi! "Öğlen ve akşam yemeklerinde.."

Başarılı komedyen Ata Demirer, son dönemde sağlık ve zindelik konularına verdiği önemle dikkat çekiyor. Son olarak, sosyal medya hesaplarından paylaştığı pozlarla da hayranlarının beğenisini kazanan Demirer'in zayıflama sırrını sizler için derledik.
Başarılı komedyen Ata Demirer, son dönemde sağlık ve zindelik konularına verdiği önemle dikkat çekiyor. Son olarak, sosyal medya hesaplarından paylaştığı pozlarla da hayranlarının beğenisini kazanan Demirer'in zayıflama sırrını sizler için derledik.
Ünlü komedyen 2023 yılında verdiği bir röportajda 30 kilo vermesiyle ilgili şu ifadeleri kullanıyor;
30 KİLO VERDİM
"30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum; yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu... İzleyenler bilsin ki glisemik endeksim bozuktu, insülin direncim vardı. Düzgün beslendim, spor yaptım. Bir anda da kilo vermedim, 2.5 yıl sürdü kilo vermem"
KARBONHİDRAT YEMEDİM
"22 kilo verdim. Öğlen ve akşam yemeklerinde karbonhidrat yemedim. Direkt et, balık, protein yedim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. 4.5 ayda 22 kilo gitti, diyetisyenle de yapmadım."
"Bir arkadaşım mide ameliyatı olmuştu ona 'Ne yiyorsun' dedim, 'Ekmek yemiyorum' dedi. 'Ekmeği atacaksan niye mide ameliyatı oldun?' dedim. 'Sabahları bir dilim ekmek yiyorum, bir daha yemiyorum' dedi. Ben de denedim. Çok hızlı kilo verdim."
"Hafta sonu alkol alıyorum sadece, onu da pazar günü ciddi bir yürüyüşle dengeliyorum. Sabahları da sahilde, Topkapı Sarayı'na doğru yürüyorum. Bütün esnafı tanır hale geldim, sosyalleştim"
ÖRNEK DİYET LİSTESİ
🍳 Kahvaltı
🥜 Ara Öğün
🍽️ Öğle Yemeği
🥕 Ara Öğün
🍲 Akşam Yemeği
Sağlık önemlidir, herkesin vücut yapısı farklıdır. Radikal diyetlerden kaçının. Beslenme uzmanından veya doktordan destek alın. Düzenli egzersiz yapmayı unutmayın! 🩺💪