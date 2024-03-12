Yalı Çapkını Gülgün’ün 1 haftada 3 kilo verdiren diyeti! 43’lük Gözde Kansu 38 bedene bu listeyle düştü! 3-9 gün uygulamak yeterli

Gözde Kansu'nun diyeti genel bir rehberdir. Ancak, kişisel sağlık koşullarınıza göre bir diyet planı oluşturmadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneliyle konuşun. Sağlığınıza dikkat edin ve herhangi bir değişiklik için uzman görüşü alın.