SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Magazin Haberleri

Yalı Çapkını Gülgün'ün 1 haftada 3 kilo verdiren diyeti! 43'lük Gözde Kansu 38 bedene bu listeyle düştü! 3-9 gün uygulamak yeterli

Daha önce Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Eyşan rolüyle tanınan Kansu, Gülgün karakteriyle de hayranlarını etkilemeyi başarıyor. Gözde Kansu'nun sadece oyunculuğu değil, aynı zamanda sağlıklı ve fit görünümüyle de göz dolduruyor. Kansu'nun zayıflama sırları ise merak konusu oldu. Güzel oyuncu, sıkça spor yaparak formunu koruyor ve sağlıklı beslenmeye özen gösteriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 22:57 Güncelleme 12 Mart 2024, 22:57
Yalı Çapkını Gülgün’ün 1 haftada 3 kilo verdiren diyeti! 43’lük Gözde Kansu 38 bedene bu listeyle düştü! 3-9 gün uygulamak yeterli

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ünlü oyuncu Gözde Kansu, Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Eyşan karakteriyle tanındı, şimdi ise Yalı Çapkını dizisindeki Gülgün rolüyle hayranlarını etkilemeye devam ediyor. Kansu'nun sadece oyunculuğu değil, aynı zamanda fit ve sağlıklı görünümüyle de dikkat çekiyor.

GÖZDE KANSU DİYETİ

Geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hayranlarıyla diyet listesini paylaşan Kansu, sağlıklı yaşam tarzına dikkat çekti. Diyet listesinde bolca sebze, protein ve sağlıklı yağların yer aldığı belirtilirken, düzenli egzersiz yapmanın da vazgeçilmezleri arasında olduğunu ifade etti.

1. GÜN: 🍳🥒🍵

  • Kahvaltı: Yumurta, salatalık, zeytin, ceviz
  • Öğle: Izgara et ve yeşillik salata
  • Akşam: Fırında lor peynirli brokoli
  • Ara Öğün: Ayran

2. GÜN: 🍌🥚🥗

  • Kahvaltı: Yer fıstığı ezmesiyle smoothie
  • Öğle: Yumurtalı menemen ve salata
  • Akşam: Kıymalı kabak dolması
  • Ara Öğün: Taze çilek

3. GÜN: 🧀🍞🍣

  • Kahvaltı: Beyaz peynir, tam buğday ekmeği, sebzeler
  • Öğle: Fırında kuşkonmazlı somon balığı

Gözde Kansu'nun diyeti genel bir rehberdir. Ancak, kişisel sağlık koşullarınıza göre bir diyet planı oluşturmadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneliyle konuşun. Sağlığınıza dikkat edin ve herhangi bir değişiklik için uzman görüşü alın.

6 yıl evli kalmışlar! Yan Odanın Sevgisi Şevval Samın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Tarık Emir Tekin’in babası...6 yıl evli kalmışlar! Yan Odanın Sevgisi Şevval Samın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Tarık Emir Tekin’in babası...
6 yıl evli kalmışlar! Yan Oda'nın Sevgi'si Şevval Sam'ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Tarık Emir Tekin'in babası...
1,5 yıllık aşkta bir ilk! Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı’yı anlattı! Hayatında bakın neler değişmiş! “Eskiden çok plansız...”1,5 yıllık aşkta bir ilk! Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı’yı anlattı! Hayatında bakın neler değişmiş! “Eskiden çok plansız...”
1,5 yıllık aşkta bir ilk! Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı'yı anlattı! Hayatında bakın neler değişmiş! "Eskiden çok plansız..."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan büyükelçilerle iftar programında önemli açıklamalar
Ekrem İmamoğlu şaibeli kasası Fatih Keleş’i savundu: Can bir yol arkadaşım | Para sayan kişi İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz çıktı
Tarım Kredi Grubu
CHP’li İBB’nin İstanbul’a mega faturası! Ekrem İmamoğlu 5 yılda 67.3 milyar TL’yi buhar etti! Peki bu parayla neler yapılırdı?
Başkan Erdoğan, nisan ayı bitmeden Irak’ı ziyaret edecek! Terör örgütü PKK’ya büyük harekat hazırlığı
CHP lideri Özgür Özel, İzmir’deki trafik çilesini itiraf etti! AK Parti’nin yaptığı Sabuncubeli Tüneli’nin faydasını anlattı
İnsani Yardım Vakfı
Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’un iadesi hakkında flaş gelişme! Şirket çalışanı tutuklandı
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan çocuklarımızı hedef alan LGBT’cilere tepki: Sapkın adımları boşa çıkaracağız
Sen misin otur yerinde mesajı veren! Tunç Soyer, CHP lideri Özel’in konuşmasını dinlemeden salonu terk etti | Özgür’den ’rahatsızlandı’ palavrası
Beyaz Saray’da toplu taciz! Jill Biden’ın ‘ikinci kocam’ dediği yardımcısı sapkın çıktı: Dokunulmazlığın sırrı First Lady
Cari açıkta hızlı düşüş! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek paylaştı: Daha da gerileyecek
Kate Middleton’un photoshop skandalı şüpheleri artırdı: İkinci Diana vakası mı? Saklandığı yer ortaya çıktı: O fotoğraftaki hiç kimse gerçek değil
Fitch’ten hükümetin ekonomi politikalarına övgü: Pozitif kararda o hamleler etkili
CHP’de 15 milyon TL’lik şaibe! Düzmece evrakla il binası aldık dediler ’bağış’ yalanı söylediler... Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA