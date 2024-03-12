Yalı Çapkını Gülgün’ün 1 haftada 3 kilo verdiren diyeti! 43’lük Gözde Kansu 38 bedene bu listeyle düştü! 3-9 gün uygulamak yeterli

Ünlü oyuncu Gözde Kansu, Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Eyşan karakteriyle tanındı, şimdi ise Yalı Çapkını dizisindeki Gülgün rolüyle hayranlarını etkilemeye devam ediyor. Kansu'nun sadece oyunculuğu değil, aynı zamanda fit ve sağlıklı görünümüyle de dikkat çekiyor.
GÖZDE KANSU DİYETİ
Geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hayranlarıyla diyet listesini paylaşan Kansu, sağlıklı yaşam tarzına dikkat çekti. Diyet listesinde bolca sebze, protein ve sağlıklı yağların yer aldığı belirtilirken, düzenli egzersiz yapmanın da vazgeçilmezleri arasında olduğunu ifade etti.